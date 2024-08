«Πράσινος» ο Μαξ!

Πανηγυρική επιβεβαίωση του αποκλειστικού ρεπορτάζ του Gazzetta, καθώς την Δευτέρα αναμένεται στην Αθήνα ο Φίλιπ Μαξ για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στον Παναθηναϊκό.

Ακόμη μία πανηγυρική επιβεβαίωση ενός αποκλειστικού ρεπορτάζ του Gazzetta αυτό το καλοκαίρι, καθώς ο Φίλιπ Μαξ αναμένεται την Δευτέρα στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.

Το πρωί της Δευτέρας σε τούτη την γωνιά αποκαλύψαμε πως το Τριφύλλι έχει ξεχωρίσει τον 31χρονο αριστερό μπακ της Άιντραχτ Φρανκφούρτης και η πληροφορία επιβεβαιώθηκε, καθώς ο Μαξ αποτελεί τον εκλεκτό του Τριφυλλιού σε μία μεταγραφή με αγορά από τον γερμανικό σύλλογο.

Το Who is Who του Φίλιπ Μαξ