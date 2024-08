«Η Λοκομοτίβ Μόσχας ενδιαφέρεται έντονα μαζί με τον ΠΑΟΚ για τον Μεϊτέ», διαψεύδουν οι Ρώσοι

Ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι τονίζει πως εκτός από τον ΠΑΟΚ και η Λοκομοτίβ Μόσχας εντείνει τις προσπάθειές της για τον Σουαλιό Μεϊτέ. Διαψεύδουν οι Ρώσοι.

Όπως έχετε διαβάσει σε ρεπορτάζ του Gazzetta, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε δυναμικά για την περίπτωση του Σουαλιό Μεϊτέ, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την Πορτογαλία, όπου έγινε λόγος για επικοινωνία του «Δικεφάλου του Βορρά» με την Μπενφίκα.

Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πάντως να έχει ανταγωνιστή για την περίπτωση του Μεϊτέ στην προσπάθειά του να τον φέρει ξανά στην Τούμπα. Κι αυτή φέρεται να είναι η Λοκομοτίβ Μόσχας.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Ρούντι Γκαλέτι στο «Χ», «ο ρωσικός σύλλογος αυξάνει την πίεσή του για να κάνει δικό του τον Μεϊτέ καθώς τον έχει τοποθετήσει ως βασικό του στόχο για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής». Ο Γκαλέτι προσθέτει πως «ο ΠΑΟΚ, όπου ο Μεϊτέ έπαιξε πέρυσι δανεικός, ενδιαφέρεται επίσης για τον ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα».

