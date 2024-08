Ο Ολυμπιακός, η «νέα» θέση του Ρόντινεϊ, οι Τσικίνιο, Ορτέγκα, Μπινακόν και τα παιδιά του Μαρακανά!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους στον Ολυμπιακό.

Αντί προλόγου: Η κλήρωση του Γιουρόπα Λιγκ στις 30 του μήνα θα γίνει με νέο τρόπο. Ναι μεν οι 36 ομάδες, μέσα στις οποίες σίγουρα κι ο Ολυμπιακός, θα κληρωθούν χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας φυσικές μπάλες, αλλά στη συνέχεια αυτοματοποιημένο λογισμικό θα καθορίσει τυχαία για την κάθε ομάδα οκτώ αντιπάλους, δύο από κάθε ένα από τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας.

Σίγουρα έχουν (ακόμη μεγαλύτερο) ενδιαφέρον τα τέσσερα τελευταία φιλικά του Ολυμπιακού, σε σχέση με τα τέσσερα προηγούμενα.

Και διότι τουλάχιστον δύο από αυτά θα είναι πολύ δυνατά, με τη Ρόμα και τη Νότιγχαμ, χωρίς να υποτιμάμε τον (4ο στη βαθμολογία του κυπριακού πρωταθλήματος) Άρη Λεμεσού, ακόμη και την αποψινή αντίπαλο του, την Τερνάνα, που υποβιβάστηκε στα μπαράζ από τη Β΄κατηγορία της Ιταλίας. Αλλά και διότι οδεύουμε προς την έναρξη πλέον του πρωταθλήματος, μόλις σε 15 ημέρες, οπότε η ομάδα πρέπει να αρχίσει επιτέλους να μοντάρεται, κάτι όχι τόσο…απλό, σκεπτόμενοι ότι οι Στάμενιτς, Γκαρθία, Βέλντε και Γιάρεμτσουκ δεν έχουν παίξει ούτε λεπτό, ο δε Πιρόλα έχει στα πόδια του μόλις 73 λεπτά παιχνιδιού, άρα από τις μεταγραφές ουσιαστικά ο μόνος που έχει μπει και έχει παίξει κανονικά είναι ο Κοστίνια…

Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο τόσο σε ομαδικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Για παράδειγμα, σε όλα τα φιλικά, και ιδίως στα δύο πρώτα, ο Μεντιλίμπαρ κλασικά επέμεινε στην πίεση ψηλά του Ολυμπιακού. Τα αποτελέσματα, όμως, δεν ήταν ιδιαίτερα καλά, με εξαίρεση το τεστ με τη Νάιμεγκεν και το γκολ του Μασούρα από το μαρκάρισμα του Κωστούλα στον αντίπαλο γκολκίπερ. Με ευκολία, ειδικά ο Άγιαξ, αλλά συνήθως και η Μέχελεν, ξεπερνούσαν αυτή την πρώτη ζώνη άμυνας των «ερυθρόλευκων» και αρκετά συχνά έφευγαν απειλητικά μπροστά, καθώς όταν πρεσάρεις έξι παίκτες, μετά μένουν πίσω, στα χαφ και την άμυνα, μόνο άλλοι τέσσερις.

Δεν ξέρω αν ήταν τόσο καλά δουλεμένες σε αυτό το κομμάτι οι δύο ομάδες από την Ολλανδία και το Βέλγιο η, αν το πρες των παικτών του Ολυμπιακού δεν ήταν συντονισμένο κι οργανωμένο όπως έπρεπε. Ξέρω όμως ότι δεν λειτούργησε, οπότε η ομάδα έχει ανάγκη να το δουλέψει καλύτερα, για να γίνει πάλι πιο αποτελεσματική, όπως ήταν την περασμένη σεζόν με τον Βάσκο στον πάγκο της.

Επιπλέον, ειδικά στο ματς με τους Βέλγους οι «ερυθρόλευκοι» άφησαν τους αντιπάλους τους να σουτάρουν με μεγάλη ευκολία από τα 20 και τα 25 μέτρα. Ότι δεν σκόραρε η Μέχελεν, δεν σημαίνει κάτι. Έγιναν υπερβολικά πολλά σουτ, ανενόχλητα. Και το ίδιο συνέβη και με τους Ολλανδούς της Νάϊμεγκεν.

Γενικά το αμυντικό κομμάτι του Ολυμπιακού δεν ήταν το καλύτερο στα παιχνίδια της Ολλανδίας. Ίσως γιατί έγιναν και πολλά ατομικά λάθη. Για παράδειγμα τα τρία γκολ που δέχθηκαν οι «ερυθρόλευκοι», το ένα από πούλημα της μπάλας στο κέντρο από τον Ντόη, το άλλο από πολύ κακή αμυντική συμπεριφορά του Άμπι και το τρίτο από αδυναμία του Ορτέγκα να διώξει μία όχι δύσκολη μπαλιά.

Μπορεί και να έχει λείψει η σιγουριά του Κάρμο, αν και ο Πιρόλα παίζοντας στο τελευταίο φιλικό έδειξε πράγματα. Ο Άμπι είχε ευκαιρία να κερδίσει έδαφος, όμως με τα λάθη του δεν την άρπαξε. Ο δε αδιαφιλονίκητα βασικός αριστερός μπακ Ορτέγκα εξακολουθεί να προβληματίζει. Γιατί ενώ είναι κοντρολαρισμένος, αλλά και ταχύς, με καλές επιστροφές, παίκτης και έχει τη δυνατότητα να σπριντάρει και να μπουκάρει, συνήθως μαρκάρει από μακριά τον εξτρέμ και τον αφήνει και βγάζει με ευκολία σέντρες, ενώ ενίοτε πάει και σε λάθος χρόνο πάνω στις μπάλες.

Ο Μπιανκόν, που έπαιξε μισό στόπερ και μισό κόφτης, συνεχίζει κι αυτός να αδικεί τον εαυτό του. Ψηλό παιδί, με καλά πόδια, δυνατός, με θέληση να παίξει, ωστόσο ο βαθμός συγκέντρωσης του είναι σπανίως σε ικανοποιητικό βαθμό, με συνέπεια να κάνει το εύκολο λάθος και να χάνει σε επίπεδο τακτικής.

Στο επιθετικό κομμάτι ο Ολυμπιακός παρά τις πολλές απουσίες δούλεψε αρκετά καλά, ειδικά υπό την έννοια της παραγωγής φάσεων. Μάλιστα, μπορεί κάποιος να παρατηρήσει με ικανοποίηση ότι στις σέντρες από τα πλάγια, οι «ερυθρόλευκοι» γέμιζαν την αντίπαλη περιοχή, με τέσσερις παίκτες, όπως λ.χ. στο γκολ του Τσικίνιο με κεφαλιά από τη σέντρα του Ορτέγκα, στο 2-2 με τους Άραβες του Μίτσελ. Μία λεπτομέρεια πολύ σημαντική, γιατί ο Μεντιλίμπαρ θέλει να βγάζει η ομάδα του πολλές σέντρες, οπότε αν η περιοχή έχει μόνο δύο παίκτες του, τζάμπα τις κάνει.

Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο στο πλάνο του προπονητή να είναι καλά ο Τσικίνιο, γιατί ο Πορτογάλος και γυρίζει πίσω να πάρει μπάλες όταν διαπιστώνει σχετικό πρόβλημα κυκλοφορίας, αλλά και βγαίνει συνεχώς σαν κρυφός κυνηγός, ενώ πρεσάρει περισσότερο απ΄ όλους ψηλά. Απλά νομίζω ότι πρέπει να γίνει πιο ομαδικός, σε σχέση με το ξεκίνημα του το φετινό.

Θα έλεγα και κάτι άλλο, για τον Ρόντινεϊ. Παρά την παρουσία πλέον αρκετών εξτρέμ (Βέλντε, Μασούρα, Μπιέλ), κάτι μου λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ θα τον ξαναβάλει δεξί εξτρέμ, με δεξί μπακ τον Κοστίνια! Οι δυό τους, μιλώντας και την ίδια γλώσσα, συνεργάζονται αρκετά καλά, με τον Βραζιλιάνο να φαίνεται να απολαμβάνει τη δυνατότητα που του δίνει η θέση του μπροστά από τον μπακ, να απειλεί περισσότερο με σουτ και σέντρες και ντρίμπλες, κερδίζοντας φάουλ κοντά στην αντίπαλη περιοχή κλπ.

Και κοστίζουν μπροστά και λιγότερα κάποια χοντρά λάθη που κάνει ο Ρόντινεϊ, όπως αυτά στο τελευταίο φιλικό, όταν από θέση δεξιού μπακ έδινε την μπάλα σε αντιπάλους μέχρι και από εκτέλεση αράουτ!

Άσχετο: Δυστυχώς δικαιώθηκαν οι ανησυχίες μου για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Ελ Κααμπί και όχι τα όσα έλεγαν από το Ρέντη ότι ο Μαροκινός θα έπαιζε στην Ιταλία-και είναι ό,τι το χειρότερο για εμένα η δικαίωση για τέτοιου είδους θέματα. Ο γκολτζής του Ολυμπιακού ήρθε με πρόβλημα από την άδεια του, προφανώς από ατυχία είτε λόγω των ατομικών προγραμμάτων που έκανε, είτε λόγω κάποιας απροσεξίας του. Το αποτέλεσμα είναι ότι εδώ και 18 ημέρες δεν είναι σε θέση να προπονηθεί στο 100% και φυσικά να παίξει, κάτι που ασφαλώς δεν είναι ευχάριστο. Ειδικά από την στιγμή κατά την οποία είναι έξω περίπου δύο εβδομάδες κι ο καθένας εκ των Στάμενιτς και Γκαρθία με θλάσεις.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Και στην Ιταλία ο Μεντιλίμπαρ θα στηριχθεί κατά πολύ στα παιδιά της Κ19 του Ολυμπιακού. Στους Μουζακίτη και Μπακούλα στη μεσαία γραμμή (ο καθένας θα είναι βασικός από ένα ματς), στον Κωστούλα στην επίθεση, στον Κουτσίδη στην άμυνα και στον Παπακανέλλο μπροστά.

Περιμένουμε βελτίωση από αυτούς τους ταλαντούχους παίκτες, πολύ απλά γιατί φαίνεται ξεκάθαρα να έχουν τα περιθώρια. Πρέπει, όμως, να δουλέψουν πιο πολύ, περισσότερο το μυαλό τους θα έλεγα. Για παράδειγμα, ο Μπάμπης Κωστούλας χάνει εύκολα τις κεφαλιές από τις σέντρες και πρέπει να είναι πιο έτοιμος στις φάσεις που λέμε «εύκολο γκολ». Ο Παπακανέλλος προσπαθεί συνεχώς να κάνει το δύσκολο, πριν κατακτήσει το απλό, με συνέπεια να χάνει πολύ εύκολα μπάλες και να περιμένει να φανεί από τις δύο καλές κινήσεις που θα κάνει σε ένα 90λεπτο. Ο Κουτσίδης να μάθει να βγαίνει πρώτος στη φάση χωρίς να κάνει φάουλ. Ο Μουζακίτης να μην χάνει το focus, που έχει αποτέλεσμα εύκολες λάθος πάσες. Κι ο Μπακούλας, που για εμένα είναι μία ευχάριστη έκπληξη καθώς μπήκε τελευταία στιγμή στο κόλπο, αλλά δικαίωσε την επιλογή του, να κοιτάξει πώς θα συμπεριφερθεί καλύτερα ανασταλτικά, κοντά στην περιοχή.

Παρεμπιπτόντως, τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά θα παίξουν λογικά στον τελικό του Διηπειρωτικού με την Φλαμένγκο στο Μαρακανά, στις 24 του μήνα, αφού σε διαφορετική περίπτωση η ομάδα του Ολυμπιακού θα ήταν πολύ αποδυναμωμένη για ένα τέτοιο μεγάλο παιχνίδι. Ήδη, ο Κώστας Κωστούλας έχει πάει, άλλωστε, στη Ρίο Άβε, ενώ και ηλικιακά θα υπάρξει φέτος ένα θέμα, καθώς παίκτες όπως οι Τανούλης, Πρεκατές, Λόλης και οι γκολκίπερ Σίνα κι Έξαρχος θεωρούνται υπερήλικες και μόνο τρεις από αυτούς θα μπορούν να παίξουν στο Γιουθ Λιγκ.

