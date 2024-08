Ο Τραϊανός Δέλλας αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής στο φιλικό με την Athens Kallithea στα δυο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του ΟΦΗ, Τιάγκο Νους και Άντριου Γιούνγκ.

Με προπόνηση που έγινε το πρωί της Παρασκευής (2/8) στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» ολοκλήρωσε ο ΟΦΗ την προετοιμασία του για το φιλικό παιχνίδι με την Athens Kallithea στο «Γεντί Κουλέ» (3/8). Μάλιστα οι Κρητικοί έβγαλαν και αποστολή για την αναμέτρηση με την ομάδα του Μάσιμο Ντονάτι, στην οποία βρίσκονται τα δυο νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Τιάγκο Νους και Άντριου Γιούνγκ.

Τόσο ο Γάλλος σέντερ φορ, όσο και ο Αργεντινός εξτρέμ έφτασαν στο Ηράκλειο την προηγούμενη Κυριακή και από τις αρχές της εβδομάδας δουλεύουν υπό τις οδηγίες του Τραϊανού Δέλλα. Όπως φαίνεται ο «Κολοσσός» κρίνει πως αμφότεροι είναι έτοιμοι για να πάρουν τα πρώτα τους λεπτά συμμετοχής με τα ασπρόμαυρα.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Χριστογεώργος, Mπάουμαν, Μαρινάκης, Μπρεσάν, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονζάλες, Χριστόπουλος, Λαμπρόπουλος, Αμπάντα, Καραχάλιος, Ριέρα, Γκαγιέγκος, Νέιρα, Αποστολάκης, Φαϊτάκης, Κουτεντάκης, Μπάκιτς, Ισέκα, Χιμένεθ, Νους, Γιούνγκ, Θεοδοσουλάκης.

Η αποστολή για τον φιλικό αγώνα με την Athens Kallithea __ Squad list for the friendly match against Athens Kallithea