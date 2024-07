«Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Άντον Μίραντσουκ»

Σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα, ο Άντον Μίραντσουκ βρίσκεται στο στόχαστρο και των τεσσάρων μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Ρώσος δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόβ αποκάλυψε πως ο Άντον Μίραντσουκ βρίσκεται στην λίστα του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Ολυμπαικού και του Παναθηναϊκού. Ο 28χρονος Ρώσος επιθετικός μέσος κυκλοφορεί ελεύθερος, αφού ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του με την Λοκομοτίβ Μόσχας το φετινό καλοκαίρι.

4 Greek clubs are interested in Anton Miranchuk: Panathinaikos, Olympiacos, AEK and PAOK have him on their shortlist

