Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αγγλία, ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να πληρώσει περίπου 600 χιλ. στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως τροφεία για τον Σόλ Σορετίρε.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε χθες την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σόλα Σορετίρε, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μάντσεστερ Γιουναίτεντ και υπέγραψε στον «δικέφαλο του βορρά» για τέσσερα χρόνια.

Ωστόσο, παρ' ότι εκείνος δεν δεσμευόταν με κάποιο συμβόλαιο με τους «κόκκινους διαβόλους», ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να πληρώσει κάποια χρήματα σε κείνους για την μετακίνησή του. Το ποσό αυτό θα αφορά τα λεγόμενα τροφεία, δηλαδή τα χρήματα που δικαιούται μια ομάδα για έναν ποδοσφαιριστή που αναδείχθηκε ή έστω βρέθηκε για ένα διάστημα στις ακαδημίες της.

Το ποσό αυτό σύμωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο, Σάιμον Πιτς ανέρχεται περίπου στις 600 χιλ. ευρώ.

