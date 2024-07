Η Λαμία έχασε 4-1 από την Σπάρτα Ρότερνταμ, σε ένα ματς όπου ο διεθνής Καναδός επιθετικός Τσαρλς Μπριν σημείωσε τέσσερα γκολ για λογαριασμό της ολλανδικής ομάδας.

Την ήττα με σκορ 4-1 γνώρισε σήμερα (30/7) η Λαμία από την Σπάρτα Ρότερνταμ, σε ένα ματς όπου ο πορτιέρε Κόστιτς και ο δεξιός μπακ Σάντμπεργκ ντεμπουτάρισαν ανεπίσημα με τη φανέλα της.

Η ελληνική ομάδα δέχθηκε τρία γκολ μέχρι την ανάπαυλα από τον Καναδό 26χρονο επιθετικό Μπριν (1',17', 42'), παρότι ενδιάμεσα ισοφάρισε στο 8' με τον Βλαχομήτρο.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 47' και πάλι ο Μπριν, που έτσι σημείωσε «καρέ» τερμάτων!

🔴⚪️ | Een doelpuntrijke openingsfase in het oefenduel tussen @SpartaRotterdam en PAS Lamia. In de eerste minuut maakten de Rotterdammers via Charles-Andreas Brym de 1-0. Vooral het werk van Joshua Kitolano vóór die goal is fantastisch. Check hier het doelpunt. #spalam pic.twitter.com/94dsBRkQQs