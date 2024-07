«Τρεις ομάδες της Σαουδικής Αραβίας ενδιαφέρονται για τον Εκόνγκ»

Δημοσιογράφος του «BBC Africa» υποστήριξε πως ο Γουίλιαμ Τροστ- Εκονγκ βρίσκεται στο «στόχαστρο» clubs από τη Σαουδική Αραβία.

Στο «στόχαστρο» ομάδων από τη Σαουδική Αραβία βρίσκεται ο Γουίλιαμ Τροστ- Εκονγκ, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε δημοσιογράφος του «BBC Africa».

Οπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, τρία clubs από την χώρα της Ασίας εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν τον Νιγηριανό στόπερ του ΠΑΟΚ.

«Ο Εκονγκ στη Σαουδική Αραβία. Τρεις σύλλογοι από τη Σαουδική Αραβία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για τον αρχηγό της Νιγηρίας και MVP του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2023, Γουίλιαμ Τροστ- Εκονγκ. Ο 30χρονος αμυντικός ήταν εντυπωσιακός στην προετοιμασία με τον πρωταθλητή Ελλάδας ΠΑΟΚ», υποστήριξε.

Ekong off to Saudi Arabia? 🤔



Three Saudi clubs have registered their interest in #Nigeria captain and #AFCON2023 MVP, William Troost-Ekong.



The fit-again defender, 30, has been sensational in pre-season with Greek champions PAOK.

