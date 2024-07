Ο έμπειρος Ουκρανός διεθνής επιθετικός θα φτάσει στη χώρα μας για να κλείσει και τυπικά το νέο του 4ετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό το πρωί της Δευτέρας.

Είναι πλέον οριστικό. Ο Ολυμπιακός φέρνει τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, τον 28χρονο διεθνή Ουκρανό στράικερ, το πρωί της Δευτέρας στην Αθήνα για να τον κλείσει και τυπικά.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ θα φτάσει τη Δευτέρα (29/7) στην Αθήνα. Θα αφιχθεί στις 05:55, στο «Ελ. Βενιζέλος, για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από τη Μπριζ στον Ολυμπιακό σε ένα ποσό που θα πλησιάζει τα 4 εκατ. ευρώ (και είναι ανοιχτό να το ξεπεράσει αυτό το ποσό καθώς στο deal θα προστεθούν και μπόνους).

Ο Γιάρεμτσουκ - σε μία δεδομένα πολύ δυνατή κίνηση από πλευράς των Ερυθρόλευκων - θα κλείσει με συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Θα αποτελέσει την έξτρα λύση για τη γραμμή κρούσης καθώς υπάρχει φυσικά ο Ελ Καμπί και ως 3ος φορ ο νεαρός Κωστούλας.

Το Who is Who του Γιάρεμτσουκ