Ο 28χρονος φορ, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, παρουσιάζεται σύμφωνα με τις βελγικές πηγές κλεισμένος από τον Ολυμπιακό και θα περάσει ιατρικά τη Δευτέρα.

Ο Ολυμπιακός προχωρά για την απόκτηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Βέλγιο. Όπως μεταδίδει ο Βέλγος ρεπόρτερ, Σάσα Ταβολιερί, υπάρχει συμφωνία μεταξύ των Ολυμπιακού και Μπριζ για τον έμπειρο και Ουκρανό διεθνή φορ.

Μάλιστα τονίζεται ότι θα περάσει τη Δευτέρα τα ιατρικά του. Η Τραμπζονσπόρ πρέσαρε για την απόκτηση του Γιάρεμτσουκ αλλά εκείνος προτίμησε το project των Ερυθρόλευκων.

Ο Γιάρεμτσουκ με ύψος κοντά στα 2 μέτρα είχε πέρυσι 34 αγώνες με 8 τέρματα. Ανήκε στη βελγική Μπριζ ενώ έχει θητεία και σε Ισπανία και Πορτογαλία. Είναι φυσικά διεθνής με την Ουκρανία.

Το Who is Who του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ