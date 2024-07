Πρόταση που απορρίφθηκε έγινε από τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Άαρον Μάρτιν της Τζένοα, η οποία έφτασε και τα τέσσερα εκατ. ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη... βόμβα και ανακοίνωσε την απόκτηση του Τετέ από τη Γαλατασαράι και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του για την απόκτηση ενός αριστεροπόδαρου ακραίου μπακ.

Ο Άαρον Μάρτιν είναι ανάμεσα στους παίκτες που έχουν ακουστεί και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, το «τριφύλλι» έκανε πρόταση στη Τζένοα για την απόκτηση του, η οποία όμως απορρίφθηκε.

Όπως τονίζει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, η ιταλική ομάδα είπε «όχι» στα 4 εκατ. ευρώ που πρόσφερε ο Παναθηναϊκός για τον 27χρονο Ισπανό μπακ.

🔵🔴 Infos #Genoa CFC :

🇬🇷☘️ #Panathinaikos offered €4M for Aaron Martin but #SerieA club leaders rejected it, answering they didn’t want to sell their left back.



🧤On Joseph Martinez’s substitute, Genoa currently working on a deal with another name (that hasn’t been revealed… pic.twitter.com/RE7vrCOgH8