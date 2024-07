Η Athens Kallithea απέκτησε τον 22χρονο Μολδαβό κεντρικό αμυντικό Αντρέι Μότοκ με μεταγραφή από τη Σαλερνιτάνα.

Ενίσχυση από την Ιταλία προέκυψε στην Athens Kallithea, καθώς όπως είχαν προαναγγείλει ιταλικά δημοσιεύματα η ομάδα απέκτησε τον Αντρέι Μότοκ, όχι όμως με δανεισμό αλλά με κανονική μεταγραφή.

Πρόκειται για τον 22χρονο στόπερ από τη Μολδαβία (διεθνή με την U21 της χώρας του), που ανήκε στη Σαρλεριτάνα και πέρσι ήταν δανεικός στην Λεγκνάνο, ομάδα που προπονούσε ο Μάσιμο Ντονάτι. Αρα ο κόουτς του club τον γνωρίζει καλά.

Θυμίζουμε πως η Athens Kallithea έχει αποκτήσει ήδη τον Πασαλίδη για το κέντρο της άμυνας, ενώ υπάρχουν ήδη οι Τζόσουα Μεχίας, Νικολάς Μαρότα, Γιάννης Τσιβελεκίδης και Βίκτορ Ματιέτσεβιτς.

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς με την Εθνική νέων Μολδαβίας Andrei Moțoc από τη Salernitana της Serie B.

Ο Moțoc, ένας 22χρονος σέντερ μπακ και αμυντικός μέσος ύψους 1,95 μ., μετράει μία συμμετοχή στη Serie A με τη Salernitana και πέρασε την περσινή σεζόν δανεικός στη Legnago υπό τις οδηγίες του προπονητή της AKFC Massimo Donati.

Γεννημένος στο Chișinău, ο Moțoc μετακόμισε στην Μπολόνια σε νεαρή ηλικία και ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο με τις ερασιτεχνικές ομάδες Granamica και Sasso Marconi πριν ενταχθεί στην Carpi, όπου τελικά έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα και τις δύο πρώτες επαγγελματικές εμφανίσεις του - μία στο Coppa Italia και μία στη Serie C - σε ηλικία 18 ετών τη σεζόν 2020/21.

Ο Moțoc εντάχθηκε στη Salernitana την επόμενη σεζόν, όπου πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Serie A σε ηλικία 19 ετών τον Ιανουάριο 2022, παίζοντας και τα 90 λεπτά σε μία ήττα 3-0 από τη Lazio.

Έπειτα από έναν εξάμηνο δανεισμό στη Siena, o Moțoc πέρασε ολόκληρη τη σεζόν 2023/24 δανεικός στη Legnago στη Serie C, καταγράφοντας 27 συνολικά συμμετοχές και βοηθώντας τη Legnago να προκριθεί στα playoffs ανόδου.

Ως διεθνής, ο Moțoc έχει 13 συμμετοχές με την Κ-21 Εθνική Μολδαβίας.

Καλωσήρθες, Andrei».

