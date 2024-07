Σε καλό δρόμο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ καθώς είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ταρίκ Τισουντάλι σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στο Βέλγιο.

Η περίπτωση του Ταρίκ Τισουντάλι φαίνεται πως οδεύει προς happy end για τον ΠΑΟΚ καθώς ο Δικέφαλος βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Γάνδη για την απόκτησή του.

🔵🦬 Infos #KAAGent :

🇲🇦 As revealed on Saturday 20th July, Buffalos are now negotiating details with #PAOK to conclude the deal for Tarik Tissoudali around 3M€.



🔄 In the same time, Gent continue to believe on Matthias Delorge deal despite the complex situation. #mercato #JPL pic.twitter.com/jWkfr8CWrX