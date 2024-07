Πιρόλα: «Ο Ολυμπιακός είναι ο πιο σημαντικός σύλλογος στην Ελλάδα, έπαιξε ρόλο για μένα ότι πήρε το Conference» (vid)

Ο Λορέντσο Πιρόλα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της ομάδας του Ολυμπιακού μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του.

Ο 22χρονος Ιταλός στόπερ μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο νεαποκτηθείς Λορέντσο Πιρόλα σχολίασε σχετικά : «Ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα ο πιο σημαντικός σύλλογος στην Ελλάδα. Κέρδισε πρόσφατα το Conference League και επομένως φέτος έχει την ευκαιρία να κάνει μια καλή πορεία στο Europa League. Ήταν λοιπόν μία εύκολη και γρήγορη απόφαση για μένα να δεχθώ την πρόταση και είμαι σίγουρος ότι έπραξα σωστά που ήρθα εδώ να παίξω.

Σίγουρα (ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε το Conference) έπαιξε ρόλο (για εκείνον εννοεί) γιατί φέτος θα παίξει σε μια σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση κι αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους τους συμπαίκτες μου και ήταν ένας από τους λόγους που με έπεισαν. Όμως είμαι σίγουρος ότι ήρθα σε έναν μεγάλο ελληνικό σύλλογο και ελπίζω να τα πάω καλά και να δείξω την αξία μου.

