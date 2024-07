«Ο ΠΑΟΚ είναι σε επαφές με τον Τισουντάλι»

Στο Βέλγιο συνδέουν ξανά τον ΠΑΟΚ με την περίπτωση του επιθετικού της Γάνδης, Ταρίκ Τισουντάλι και μάλιστα κάνουν λόγο για συζητήσεις με τον Μαροκινό φορ.

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι τονίζει πως μετά το ενδιαφέρον της Αλ Σαμπάμπ, ο ΠΑΟΚ όχι μόνο εξετάζει την περίπτωση του Τισουντάλι, αλλά έχουν ξεκινήσει και επαφές με την πλευρά του παίκτη.

Η Γάνδη, σύμφωνα με όσα τονίζονται στο ρεπορτάζ, είναι θετική στην παραχώρηση του 31χρονου Μαροκινού φορ, ο οποίος έχει τοποθετηθεί στην transfer list του βελγικού συλλόγου.

🔵🦬 Infos #KAAGent :

🔲🇬🇷 After Al Shabab interest, #PAOK comes in Tarik Tissoudali's case!

🗣️ Talks started with player side in order to consider the possibility of a deal.

🇲🇦 Buffalos are open to sell the Morrocan. As explained 5th July, he's in a list of players who… pic.twitter.com/3bln2WE6wf