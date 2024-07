Ο Ντιέγκο Αλόνσο προχώρησε σε τρεις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό των «πρασίνων».

Ο Ντιέγκο Αλόνσο αποφάσισε να κρατήσει στον πάγκο τους Αράο και Βαγιαννίδη δίνοντας φανέλα βασικού στους Μαξίμοβιτς και Μλαντένοβιτς (μετακίνησε τον Κώτσιρα από τα αριστερά στα δεξιά) ενώ άλλαξε και τερματοφύλακα ξεκινώντας αυτή τη φορά με τον Ντραγκόφσκι αντί του Λοντίγκιν.

Οι τρεις αυτές επιλογές ήταν και οι μοναδικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της ενδεκάδας να παραμένουν ίδιοι.

Κάτω από τα δοκάρια λοιπόν θα είναι ο Ντράγκοφσκι. Στο κέντρο της άμυνας οι Γεντβάι και Σένκεφελντ ενώ στα άκρα της οι Κώτσιρας και Μλαντένοβιτς. Η τριάδα του κέντρου αποτελείται από τους Μαξίμοβιτς, Βιλένα και Μπακασέτα.

Στα «φτερά» της επίθεσης θα είναι οι Μαντσίνι και Τζούρισιτς ενώ στην κορυφή ο Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο για τους «πράσινους» θα είναι βρίσκονται οι Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Ίνγκασον, Φικάι, Κάτρης, Ρούμπεν, Ζέκα, Αράο, Αϊτόρ, Λημνιός και Νίκας.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

