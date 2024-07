Στην διάθεση του Ντιέγκο Αλόνσο τέθηκε άμεσα ο Ίγκι Ίνγκασον με τον Ισλανδό να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή των «πρασίνων» για το φιλικό της Πέμπτης κόντρα στην Μακάμπι Νετάνια. Εκτός οι Σλοβένοι και ο Μπάλντοκ.

Τους παίκτες που θα έχει μαζί του για το δεύτερο φιλικό επί Αθηναϊκού εδάφους κόντρα στην Μακάμπι Νετάνια έκανε γνωστούς ο Ντιέγκο Αλόνσο. Ο Ουρουγουανός τεχνικός του Παναθηναϊκού συμπεριέλαβε στην αποστολή τον νεοαποκτηθέντα Ίγκι Ίνγκασον, ενώ εκτός έμειναν ο Τζορτζ Μπάλντοκ και οι τρεις Σλοβένοι (Σπόραρ, Τσέριν και Βέρμπιτς).

Αναλυτικά οι «πράσινοι» ανέφεραν στην επίσημη ιστοσελίδα τους για την προπόνηση αλλά και την αποστολή τα εξής: «Με απογευματινή προπόνηση την Τετάρτη (17/07) ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της φιλικής αναμέτρησης με την Μακάμπι Νετάνια (18/07, 21:00).

Το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης είχε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, διπλό σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα.

Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Φώτης Ιωαννίδης, προτού συνεχίσει το ατομικό του πρόγραμμα.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ντιέγκο Αλόνσο ανακοίνωσε την αποστολή για τη φιλική αναμέτρηση με την Μακάμπι Νετάνια. Στη λίστα βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Γεντβάι, Φικάι, Κάτρης, Ίνγκασον, Ρούμπεν, Άραο, Μαξίμοβιτς, Βιλένα, Ζέκα, Μπακασέτας, Αϊτόρ, Μαντσίνι, Τζούριτσιτς, Λημνιός, Νίκας, Γερεμέγεφ».

