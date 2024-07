Μοιάζει πιθανό το σενάριο, ακόμη και έως το τέλος της εβδομάδας, να τρέξουν και να τελειώσουν οι υποθέσεις των ακραίων μπακ στην ΑΕΚ, στην αναμονή για Λαμέλα!

Οι μεταγραφικές υποθέσεις στην ΑΕΚ, οι επόμενες που τρέχουν μιας και ήδη έχουν γίνει μέλος της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα οι Περέιρα, Κοϊτά, Στρακόσα, Μπρινιόλι και Τσιλούλης, τρέχουν και πλην της υπόθεσης του Έρικ Λαμέλα για την οποία έχουμε σημειώσει τα δεδομένα (και θα τα υπενθυμίσουμε παρακάτω), κάποιες απ' αυτές μπαίνουν στη τελευταία φάση, στο στάδιο ολοκλήρωσής τους.

Όπως για παράδειγμα ισχύει με την περίπτωση του Μόουζες Οντουμπάτζο, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ και όσα προκύπτουν από την Θεσσαλονίκη και... κουμπώνουν στην Αθήνα, δεν αποκλείεται έως τα τέλη της εβδομάδας που διανύουμε (βαριά τις αρχές της επόμενης) να έχει ολοκληρωθεί το ζήτημα της απόκτησής του από την Ένωση. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει το ρεπορτάζ, διότι καμία από τις δυο ομάδες δεν έχουν τοποθετηθεί (και αναμενόμενα) επί του θέματος!

Η συγκεκριμένη υπόθεση φέρεται να 'χει περάσει στη τελική της φάση με την ΑΕΚ να θέλει να κλείσει ένα εκ των βασικών κομματιών του παζλ που αφορούν την ενίσχυση του ρόστερ. Πρόκειται για μια από τις δυο θέσεις (και έπειτα του αριστερού ακραίου αμυντικού) που είχε αναδείξει στη συνέντευξή του στην Ολλανδία στους απεσταλμένους των ΜΜΕ ο Ματίας Αλμέιδα και είχε υπογραμμίσει την ανάγκη: να αποκτηθεί κοινώς ένας ακόμη δεξιός μπακ αφού υπάρχει μόνο ο Λάζαρος Ρότα να υπολογίζεται στην πρώτη ομάδα και ακολουθούσε ο Ραντόνια που δεν λογίζεται ως μια από τις δυο βασικές λύσεις. Αυτός θα είναι όπως όλα δείχνουν ο Οντουμπάτζο.

Με οικονομικά ανταλλάγματα (αρκετά κάτω του 1 εκατ ευρώ) έως τώρα και με πιθανότητα εφόσον δώσει το «οκ» ο Πελάδο να προκύψουν και δανεικοί (σ.σ: Πάολο Φερνάντες και Ζίνι που είχε κυκλοφορήσει ότι ήθελαν στον Άρη).

Από κει και πέρα εδώ και ένα με δυο 24ωρα έχει επανέλθει δυνατά για το κιτρινόμαυρο ρεπορτάζ η περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη με τις πληροφορίες να θέλουν τις δυο πλευρές, ΑΕΚ και διεθνή ποδοσφαιριστή, να έχουν φτάσει πολύ κοντά στο deal. Κάτι πάντως που δεν επιβεβαιώνεται...

Μάλιστα σε τούτο το σημείο οφείλουμε να υπενθυμίσουμε πως η Ένωση είχε προ ημερών ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να συνεχίσει να ασχολείται με την περίπτωσή του. Σε επίσημο επίπεδο τουλάχιστον εκεί μένουμε, ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες που αλλάζουν τα δεδομένα και το ρεπορτάζ που τρέχει, θέλει να βρισκόμαστε κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτηση του διεθνούς Έλληνα μπακ (που δεν τα έχει βρει με την Άουγκσπουργκ και συνέχιζε να είχε προτεραιότητα το εξωτερικό), μάλιστα οι πληροφορίες θέλουν και τη συγκεκριμένη υπόθεση, του Γιαννούλη, να τελειώνει εως το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε, βαριά αρχές της επόμενης!

Κοντός ψαλμός ...αλληλούια λοιπόν με την ΑΕΚ επαναλαμβάνω να μην επιβεβαιώνει το οτιδήποτε σχετικά με τον Γιαννούλη, κάτι που σημαίνει ότι ισχύει για το club η ενημέρωση προ ημερών, ότι έχει πάψει να ασχολείται με την περίπτωσή του. Για να δούμε αν θα δικαιωθεί το ρεπορτάζ... Από κει και πέρα στην Ένωση υπάρχουν και η ανάγκη ενίσχυσης, άμεσης προτεραιότητας, στη θέση του φορ, για να μην ξεχνιόμαστε...

Όσο για τον Έρικ Λαμέλα αρκεί να επαναλάβουμε ότι είμαστε σε προσωρινή αναμονή έπειτα από το προφορικό deal που από τον ατζέντη του και τον φίλο δημοσιογράφο του είχε αποκαλυφθεί. Κάτι που σημαίνει, η λέξη ''προσωρινά'' που είχε χρησιμοποιήσει χαρακτηριστικά ο Αργεντινός δημοσιογράφος και στενός φίλος του Λαμέλα, ότι δεν θα πάρει πάρα πολύ καιρό με την ΑΕΚ σίγουρα να μην βιάζεται (όπως το ίδιο ισχύει και για το αριστερό μπακ ελέω Χατζισαφί και Πήλιου) και να μην έχει θέσει deadline...

Για την υπόθεση Οντουμπάτζο προέκυψε και δημοσίευμα στο X το οποίο και σας παραθέτουμε αφού αναφέρει ότι είναι έτοιμος να ενσωματωθεί στην ΑΕΚ από τον Άρη...

