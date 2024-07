Ο Ολυμπιακός ανέβασε ένα βίντεο στα social media όπου ευχαριστεί τον Κώστα Φορτούνη για την προσφορά του με ένα βίντεο γεμάτο με ιστορικά γκολ και στιγμές του στην ομάδα.

Μετά από 10 χρόνια, ο Κώστας Φορτούνης αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, με τον πρόεδρο της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, να τον αποχαιρετά με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Λίγο αργότερα, ο επίσημος λογαριασμός του συλλόγου ανέβασε ένα βίντεο όπου ήταν μαζεμένες κάποιες μεγάλες στιγμές του Έλληνα μεσοεπιθετικού με τους «ερυθρολεύκους» αλλά και τα γκολ που έμειναν στην ιστορία.

Παράλληλα έγραψε: «Σε ευχαριστούμε για όλα οσα ζήσαμε και κατακτήσαμε μαζι Αρχηγέ! Για πάντα μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού Κώστα»

