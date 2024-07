Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Γαλλία, ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ έχει στα χέρια του πρόταση από την Γκρέμιο.

Η γαλλική ιστοσελίδα «Footmercato» αποκάλυψε πως ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ έχει δεχθεί πρόταση από την βραζιλιάνικη Γκρέμιο. Ο 33χρονος Δανός στράικερ είχε βρεθεί αρχικά στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ μέχρι να αποσυρθεί κι πρόσφατα ενεπλάκη το όνομά του και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Πριν λίρες μέρες έκανε χρήση της οψιόν που είχε κι έμεινε ελεύθερος από την Εσπανιόλ, παρ' ότι μπόρεσε μαζί της να πάρει την άνοδο για την La Liga. Έτσι, η Γκρέμιο πλησίασε τον ποδοσφαιριστή και του γνωστοποίησε την προσφορά της, η οποία αφορά συμβόλαιο για ενάμιση χρόνο.

🚨EXCL: 🇪🇪🇩🇰 #Brazil |



💰 Grêmio sent an official offer to Martin Branthwaite



✍️ 18 months contract. Talks ongoinghttps://t.co/3b0KJ36KAY pic.twitter.com/GNcCPlq8ya