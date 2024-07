Οι παίκτες του συλλόγου του Ολυμπιακού, αρκετοί εκ των οποίων πήγαν με ποδήλατα στην προπόνηση, έπιασαν δουλειά στο Σχίενταμ της Ολλανδίας.

Day 1 σε επίπεδο προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό στο Σχίενταμ της Ολλανδίας. Η αποστολή - που θα ενσωματωθεί από αύριο Τρίτη σε επίπεδο προπονήσεων ο Ελ Καμπί - έκανε την πρώτη της προπόνηση στην Ολλανδία σε μία προετοιμασία που θα έχει 4 φιλικά και θα διαρκέσει έως και στις 27 Ιουλίου.

Αρκετοί παίκτες διάλεξαν να πάνε με ποδήλατα στην προπόνηση πάντως. Από τους βασικούς παίκτες του περσινού κορμού λείπει ο Εσε λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων και της συμμετοχής του στον θεσμό με την Εθνική Αργεντινής ενώ ως γνωστόν πια αποχωρεί για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία ο Φορτούνης.

