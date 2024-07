Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και πάλι, με κάθε επισημότητα είναι ο Τόμας Κεντζιόρα.

Στον ΠΑΟΚ και πάλι, με κάθε επισημότητα ο Τόμας Κεντζιόρα. Ο Πολωνός κεντρικός αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από την Ντιναμό Κιέβου είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου του Βορρά. Αυτή τη φορά όχι ως δανεικός, αλλά με το 100% των δικαιωμάτων του να ανήκουν στους «ασπρόμαυρους».

Ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε τη συμφωνία με τον Κεντζιόρα ο οποίος θα είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου του 1994 στο Σουλέχουβ της Πολωνίας κι έπεσε από νωρίς στα βαθιά. Ο πατέρας του Μίροσλαβ ήταν προπονητής στις ακαδημίες της Ζιελόνα Γκόρα κι άρχισε από την ηλικία των τεσσάρων ετών να τον παίρνει μαζί του στις προπονήσεις και να τον εκπαιδεύει, παίζοντας με παιδιά μέχρι και τέσσερα χρόνια μεγαλύτερά του.

Το 2000 εντάχθηκε κι επίσημα στα τμήματα της Ζιελόνα. Το 2010 υπό τις οδηγίες του πατέρα του έπαιξε στην τελική φάση ενός αναπτυξιακού τουρνουά στην Πολωνία και κέντρισε το ενδιαφέρον της πρωταθλήτριας Λεχ Πόζναν.

Εντάχθηκε κατευθείαν στη δεύτερη ομάδα, πήρε πρωταγωνιστικό ρόλο και το φθινόπωρο της σεζόν 2011-12 κέρδισε την προαγωγή του στην πρώτη ομάδα.

Τον Ιούλιο του 2012 σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι κόντρα στην Ζέτσου από το Καζακστάν έκανε το επίσημο ντεμπούτο του κι έκτοτε με σταθερά βήματα άρχισε να γίνεται κομβικός παίκτης για την ομάδα.

Συνολικά με τη φανέλα της Λεχ μέτρησε 151 συμμετοχές, με 10 γκολ και 12 ασίστ, κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Πολωνίας, πριν έρθει η στιγμή για το επόμενο.

Η Ντιναμό Κιέβου ήταν αυτή που τον έκανε δικό της το καλοκαίρι του 2017, ενώ λίγους μήνες μετά ήρθε κι η πρώτη κλήση από την Εθνική Πολωνίας, με την οποία μέχρι σήμερα έχει αγωνιστεί σε 28 παιχνίδια, μετρώντας ένα γκολ και δύο ασίστ, έχοντας νωρίτερα αγωνιστεί και σε όλα τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων της πατρίδας του.

Στο Κίεβο προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα και έγινε βασικό μέλος της ομάδας. Κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, δύο Κύπελλα Ουκρανίας, τρία Super Cup, έπαιξε σε 198 αγώνες, σημείωσε επτά γκολ και μοίρασε 20 ασίστ, ενώ δούλεψε και υπό τις οδηγίες του πατέρα του Ράζβαν Λουτσέσκου, Μιρτσέα.

Ο Κεντζιόρα επέστρεψε με τη μορφή δανεισμού στην Λεχ Πόζναν, τον Μάρτιο του 2022, πρόλαβε να αγωνιστεί σε επτά αναμετρήσεις και να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Επέστρεψε στην Ντιναμό Κιέβου και αγωνίστηκε σε 18 αγώνες, σε πρωτάθλημα, προκριματικά Champions League και ομίλους Europa League, πριν μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ, όπου έμεινε για 1,5 χρόνο με τη μορφή δανεισμού.

Με τον Δικέφαλο έπαιξε σε 57 παιχνίδια και σκόραρε τέσσερα γκολ, όντας κομβικός στο δρόμο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της σεζόν 2023-24.

Το καλοκαίρι ο Πολωνός αμυντικός έμεινε ελεύθερος και αποδέχθηκε την πρόταση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για συμβόλαιο συνεργασίας 2+1 χρόνων.

Πάμε Κεντζ!».

