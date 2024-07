Ίσως η καλύτερη θέση για τον Μασούρα στον Ολυμπιακό

Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta πέντε πράγματα με αφορμή την ανανέωση του συμβολαίου του Μασούρα στον Ολυμπιακό.

Υπέγραψε λοιπόν νέο συμβόλαιο μετά τον Τζολάκη και ο Μασούρας στον Ολυμπιακό. Άλλος ένας Έλληνας διεθνής, αυτός πολύ πιο έμπειρος και ουσιαστικά υπαρχηγός της ομάδας που πήρε το Κόνφερενς Λιγκ.

Μία ανανέωση που…κλασικά Ολυμπιακά πέρασε από «χίλια μύρια κύματα», καθώς ήταν να γίνει τον Ιανουάριο, τότε ο Μασούρας παρότι είχε λάβει επίσημη πρόταση από το σύλλογο είχε ζητήσει παράταση χρόνου έως το τέλος της σεζόν, στη συνέχεια ήταν να πάει στη Γερμανία (Μπόχουμ), είχε δεύτερες σκέψεις και με τις γέφυρες που έριξε ο μάνατζερ του πριν ένα δεκαήμερο περίπου στη διοίκηση άλλαξε το σκηνικό προς το θετικό, με συνέπεια να φτάσουμε στην χθεσινή ευχάριστη, ένθεν και ένθεν, εξέλιξη.

Είναι αλήθεια ότι ο Μασούρας στην πιο κρίσιμη…οικονομικά (λόγω λήξης συμβολαίου) σεζόν της καριέρας του δεν ήταν στην καλύτερη του φόρμα, ειδικά προς το τέλος, όταν ο Μεντιλίμπαρ έδειχνε να τον έχει περισσότερο πρώτη εναλλακτική επιλογή, παρά ως μία βασική επιλογή. Ο παίκτης έχασε την αυτοπεποίθηση του, δεν σκόραρε με τίποτα σε αυτούς τους 3,5 μήνες και κάπως έτσι έχασε την τελευταία καλή εντύπωση, που είναι κι αυτή που μένει.

Μία σεζόν που ολοκληρώθηκε για τον Μασούρα με εννιά γκολ και δημιουργία άλλων 10-όχι κι άσχημα, και σίγουρα καλύτερη της αμέσως προηγούμενης, στην οποία είχε πέντε γκολ και έξι δημιουργία, αλλά πιο κάτω από την τριετία του με τον Πέδρο Μαρτίνς στον πάγκο και με τα σερί πρωταθλήματα, οπότε είχε συνολικά 38 γκολ και δημιουργία άλλων 26, πραγματικά νούμερα επιπέδου βασικού εξτρέμ στον Ολυμπιακό, δηλαδή κατά μέσο όρο τη σεζόν 13 γκολ και δημιουργία εννιά.

Γενικά, για τα λεφτά που κόστισε (400 χιλ. Ευρώ από τον Πανιώνιο) και τα λεφτά που έπαιρνε επί 5,5 χρόνια (κατά μέσο όρο περίπου 300 χιλ. Ευρώ τη σεζόν), ο Μασούρας δεν έβγαλε απλά τα λεφτά του, αλλά κατά πολύ παραπάνω. Ενίσχυσε και το πάντα απαραίτητο ελληνικό στοιχείο στον Ολυμπιακό, δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα και μπορεί να μην ήταν από τους πιο ταλαντούχους κυνηγούς που πέρασαν από το Ρέντη, αλλά γενικά ήταν μία θετική παρουσία, από κάθε πλευρά.

Το ερώτημα είναι, όμως, τι θα γίνει στη συνέχεια, γιατί πάντα αυτό μετράει περισσότερο, το τι θα γίνει, όχι το τι έγινε. Κατ΄ αρχάς, μιλάμε για ένα παιδί 30,5 ετών-για το σύγχρονο ποδόσφαιρο ηλικία που πολλοί παίκτες παίζουν την καλύτερη τους μπάλα. Κατά δεύτερον, έχουμε να κάνουμε με ένα πολυσύνθετο παίκτη, υπό την έννοια ότι μπορεί να παίξει και στις τρεις θέσεις πίσω από τον σέντερ φορ, ενώ έχει παίξει περιστασιακά και σέντερ φορ, ενώ θυμάμαι ότι ο Μεντιλίμπαρ κάποια στιγμή τον έβαλε μέχρι και ακραίο μπακ!

Νομίζω μάλιστα ότι ίσως η καλύτερη θέση για τον Μασούρα πλέον δεν είναι στα πλάγια της επίθεσης, αλλά πίσω από τον σέντερ φορ! Εκεί που κάποιες φορές την απερχόμενη σεζόν τον έβαλαν και ο Μαρτίνεθ και ο Καρβαλιάλ και ο Μεντιλίμπαρ. Ειδικά με τον τρόπο που ο Μεντιλίμπαρ θέλει να παίζει αυτή τη θέση ο παίκτης που θα επιλέγει, δηλαδή αφενός μεν να πιέζει πάρα πολύ και πολύ ψηλά, αφετέρου δε να χάνεται στο γκολ-αυτά είναι ακριβώς που μπορεί να κάνει ο Μασούρας!

Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, θα μπορούσε να πάρει τη θέση του Γιόβετιτς, είτε όταν έπαιζε βασικός πίσω από τον φορ, είτε όταν έμπαινε αλλαγή κι έπαιζε άλλοτε πίσω από τον φορ κι άλλοτε αριστερά πλάγια. Με τον Γιόβετιτς παίκτη άλλης τεχνικής και ποιότητας, αλλά τον Μασούρα άλλης διάρκειας και σταθερότητας. Είναι αυτό που λέμε ότι μπορεί να κάνει κι ο Μπιέλ, αλλά το λέμε θεωρητικά γιατί δεν το έχουμε δει και ουσιαστικά ο Ισπανός αυτή την στιγμή είναι ακόμη υπό εξέταση από τον προπονητή.

Βεβαίως, σε αυτή τη θέση ο Μεντιλίμπαρ στο τέλος τέλος της σεζόν έβαζε πια τον Τσικίνιο, που και τεχνική έχει και πρεσάρει και σκοράρει, αλλά καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι ότι ο Πορτογάλος σε αυτή τη θέση είναι για τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Όταν θες να είσαι πιο επιθετικός στα παιχνίδια πρωταθλήματος, θέλεις μάλλον κάτι σε πιο επιθετικό στη συγκεκριμένη θέση, άρα πιο πολύ έναν Μασούρα η, έναν Μπιέλ.

Όπως κι αν έχει, ο Μασούρας πρέπει να παλέψει πολύ τη νέα σεζόν για να διατηρήσει το status που είχε τόσα χρόνια στην ομάδα, καθότι δεν θέλει πολύ να βρει μπροστά του τέσσερις παίκτες για τις θέσεις των εξτρέμ, όπου εκεί λογαριάζεται κατά βάση άσχετα τι λέω εγώ για τη θέση πίσω από τον φορ…

Είχε προταθεί και το περασμένο καλοκαίρι και τον περασμένο Γενάρη από την Άδανα Ντεμίρσπορ ο Γκραβιγιόν στον Ολυμπιακό, αλλά ο γαλλόφωνος στόπερ έχει απορριφθεί από τότε από τους αρμόδιους του συλλόγου. Αντίθετα, ο Σάρι είναι παίκτης που θεωρείται ότι έχει ενδιαφέρον. Αλλά όχι στα λεφτά που κοστολογείται από τους Τούρκους…

Δεν ισχύει αυτό που ακούγεται για τον Ελ Κααμπί, ότι δηλαδή η δυνατότητα να πληρώσει η όποια ενδιαφερόμενη ομάδα το by out των 500 χιλ. Ευρώ είναι μέχρι τη Δευτέρα. Η συμφωνία που είχε υπογραφεί από το περασμένο καλοκαίρι προβλέπει ότι ο Μαροκινός μπορεί να κάνει χρήση του by out μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Εξυπακούεται δε ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει να το αφήσει με τίποτα να φτάσει μέχρι εκεί το πράγμα. Εξ ου και μιλάει μαζί του για να έρθει άμεσα στην Αθήνα, προκειμένου να υπογράψει καινούριο συμβόλαιο, με άλλους όρους-άλλα λεφτά, πολύ περισσότερα για τον παίκτη, όπως και άλλες ρήτρες, πολύ περισσότερα για το κλαμπ.

