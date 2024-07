Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Γιόβετιτς: «Θα είσαι πάντα μέλος της οικογένειας»

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Στέφαν Γιόβετιτς, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώθηκε με τους Πειραιώτες μετά από έναν χρόνο συνεργασίας.

Μπορεί να έμεινε για έναν χρόνο στον Ολυμπιακό, όμως ο Στέφαν Γιόβετιτς είχε ενεργό ρόλο για την κατάκτηση του Conference League, ωστόσο οι δρόμοι των δύο πλευρών... χώρισαν μετά τη λήξη του συμβολαίου του.

Ο Μαυροβούνιος φορ έκανε μία ανάρτηση το πρωί της Τετάρτης (10/07) μέσα από την οποία αποχαιρέτησε τους Πειραιώτες και λίγες ώρες μετά, ήρθε η σειρά της ομάδας να πει το δικό της... αντίο στον ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Ευχαριστούμε Στέφαν Γιόβετιτς, Θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού».

Thank you @sjovetic! You will forever be a member of the Olympiacos family! 🔴⚪️🦁 pic.twitter.com/TuyCHxbhma