Η πρώτη προπόνηση στο Ρέντη είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (10/07) και το Gazzetta σας αναλύει ποια θα είναι τα νέα πρόσωπα, ποιοι θα δώσουν το παρών και ποιοι θα λείψουν.

Έχει περάσει κάτι παραπάνω από ένας μήνας από τη μέρα που ο Ολυμπιακός σήκωσε στον ουρανό της OPAP Arena το τρόπαιο του Conference League και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο και σε συλλογικό επίπεδο.

Με φόντο αυτή την επιτυχία ξεκινά η νέα σεζόν, με τον στόχο των Πειραιωτών να μην είναι άλλος από την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, έχοντας κλειδώσει μία θέση στο League Stage του Europa League.

Οι ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών θα περάσουν την πόρτα του Ρέντη την Τετάρτη (10/07) προκειμένου να κάνουν την πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν και το Gazzetta σας δίνει στο πιάτο τα τις προσθήκες, τους παίκτες που ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το μέλλον τους στην ομάδα αλλά και αυτούς που θα λείψουν.

Τα πρώτα φιλικά της ομάδας μας κατά την περίοδο της προετοιμασίας! / Our first friendly games during our team’s pre-season!#Olympiacos #PreSeason2024 #PreSeason #FriendlyMatches pic.twitter.com/YKJZOTXuYj