Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, η οριστική συμφωνία της ΑΕΚ με τη Σεντ Τρούιντεν για τη μεταγραφή του Αμπουμπακαρί Κοϊτά έκλεισε στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ, με μπόνους ακόμα 400.000 ευρώ. Πλήρης επιβεβαιώση του ρεπορτάζ του Gazzetta.

Όπως διαβάσατε στο Gazzetta τα ξημερώματα του Σαββάτου, η ΑΕΚ «τελειώνει» τη μεταγραφή του Αμπουμπακαρί Κοϊτά και πλέον υπάρχει οριστική συμφωνία με τη Σεντ Τρούιντεν. Όπως έγραψε ο Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι και επιβεβαιώνεται πλήρως από το ρεπορτάζ οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για τη μεταγραφή του Μαυριτανού εξτρέμ.

To deal των δυο πλευρών είναι για 3,6 εκατομμύρια ευρώ, συν ακόμα 400.000 ευρώ ως μπόνους. Όπως αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ η Σεντ Τρούιντεν διατηρεί ένα ποσοστό μεταπώλησης 10%.

EXCL. DONE DEAL ✅

🇬🇷 Aboubakary Koita to #AEK Athens !

💰 #STVV will earn 3,6M€ + 400K€ as a bonus and a 10% on a future resale.

✍🏼 5 years contract.

🇲🇷 Koita will join the A-Squad to Athens at the end of the week (after training summer camp) to complete his move of #AekFc… https://t.co/uyS8WEhD5g pic.twitter.com/4mEkwOYoug