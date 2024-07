«Συμφώνησε με Λέουβεν ο Βερστράτε, τελειώνει μέσα στην εβδομάδα η μεταγραφή του»

Σύμφωνα με βελγικό δημοσίευμα, ο Μπίργκερ Βερστράτε του Άρη έχει δώσει τα χέρια με την Λέουβεν και η μεταγραφή του αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι πήγε ένα βήμα παραπάνω το ήδη διατυπωμένο ενδιαφέρον της Λέουβεν για τον Μπίργκερ Βερστράτε, αφού ανέφερε πως οι δύο πλευρές έχουν ήδη δώσει τα χέρια για μία μελλοντική συνεργασία.

Ο 30χρονος Βέλγος μέσος μπορεί να έχει συμβόλαιο με τον Άρη μέχρι το καλοκαίρι του 2025, ωστόσο ο ίδιος θέλει να αποχωρήσει και να επιστρέψει στο Βέλγιο για προσωπικούς λόγους που αφορούν την οικογένειά του.

Ο Βερστράτε δεν αναχώρησε με την υπόλοιπη ομάδα για την Πτολεμαΐδα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας και όπως αναφέρεται στο παραπάνω ρεπορτάζ η μεταγραφή του στην Λέουβεν μπορεί να ολοκληρωθεί και στις αρχές αυτής της εβδομάδας.

