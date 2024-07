Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ λόγω σφάλματος του Κοτάρσκι, έχασε στο πρώτο ημίχρονο ευκαιρίες για να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ, αλλά τελικά ηττήθηκε 1-0 από τη σκωτσέζικη Χιμπέρνιαν στο δεύτερο εφετινό φιλικό παιχνίδι του.

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα από την Χιμπέρνιαν (0-1) στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας του στην Ολλανδία.

Οι Πρωταθλητές Ελλάδας βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις στο 5ο λεπτό εξαιτίας του λάθους από τον Ντόμινικ Κοτάρσκι, ωστόσο δεν βρήκαν τον τρόπο να απαντήσουν στο γκολ των Σκωτσέζων.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του ΠΑΟΚ έδωσε χρόνο συμμετοχής σε 22 ποδοσφαιριστές, επιλέγοντας δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Στο α΄ ημίχρονο οι Πρωταθλητές Ελλάδας ξεκίνησαν με τον Κοτάρσκι κάτω από τα δοκάρια, τον Σάστρε στα δεξιά και τον Ράφα Σοάρες στα αριστερά.

Κεντρικό αμυντικό δίδυμο ήταν ο Εκόνγκ με τον Κουλιεράκη, ενώ μπροστά τους ήταν ο Σβαμπ με τον Καμαρά, που έπαιξαν μαζί για πρώτη φορά. Η τριάδα με Ντεσπόντοφ, Μουργκ και Τάισον ήταν πίσω από τον Μπράντον Τόμας.

Το φιλικό ξεκίνησε με το λάθος του Ντόμινικ Κοτάρσκι, ο οποίος στην προσπάθεια του να παίξει με τα πόδια έστειλε την μπάλα πάνω στο σώμα του Μπόιλ που με προβολή σκόραρε από κοντά και έβαλε την Χιμπέρνιαν μπροστά στο σκορ (0-1) στο 5ο λεπτό.

Brilliant pressing from @MartinBoyle9 gives Hibs an early lead over PAOK!



Watch the game live now on our X channel. UK only. pic.twitter.com/F60VtxUhSv