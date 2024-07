Η ΑΕΚ προχωράει στην απόκτηση του 33χρονου Αργεντινού μεσοεπιθετικού Ρομπέρτο Περέιρα, με τον οποίο έχει φτάσει σε συμφωνία για συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή για την ΑΕΚ, η οποία έχει φτάσει σε συμφωνία και κάνει δικό της τον 33χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ουντινέζε.

Το μεσημέρι της Τρίτης, Αργεντινός δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι η Ένωση βρισκόταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την πλευρά του παίκτη, κάτι που σύμφωνα με το ρεπορτάζ ισχύει, καθώς οι κιτρινόμαυροι έχουν φτάσει σε συμφωνία με τον Περέιρα για διετές συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2026.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η περίπτωση του Περέιρα για την ΑΕΚ πρέπει να θεωρείται δεδομένη, με τους κιτρινόμαυρους να ενισχύουν τη μεσοεπιθετική τους γραμμή με έναν παίκτη που μπορεί να παίξει σε αρκετές θέσεις και κυρίως σε αυτή του επιτελικού χαφ. Εκεί όπου η Ένωση αναζητούσε προσθήκη μετά την αποχώρηση του Αραούχο.

Το Who is Who του Ρομπέρτο Περέιρα