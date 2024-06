Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, ο ΠΑΟΚ και η Τζένοα, βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για τη μεταγραφή του Ντομινίκ Κοτάρσκι.

H Τζένοα πιέζει τον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Ντομινίκ Κοτάρσκι. Μπορεί οι Θεσσαλονικείς να απέρριψαν την πρόταση των Γενοβέζων, ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ, όμως το κλαμπ της Serie A εντείνει τις προσπάθειες για να εντάξει στο ρόστερ του τον διεθνή Κροάτη τερματοφύλακα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, οι δυο πλευρές βρίσκονται πλέον σε προχωρημένες συζητήσεις και αυτές οι ώρες είναι κρίσιμες για την κατάληξη της υπόθεσης.

«Σε προχωρημένες συζητήσεις Τζένοα και ΠΑΟΚ για τον Ντομινίκ Κοτάρσκι. Ο Κροάτης είναι η πρώτη επιλογή των Ιταλών.

Κρίσιμες ώρες για να έρθει ο Κοτάρσκι στην Serie A. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες οι δύο πλευρές να έρθουν σε συμφωνία, αφού δεν είναι μακριά», αναφέρει σε ανάρτηση του ο Ταβολιέρι.

