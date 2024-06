«Τετραετής η συμφωνία μεταξύ ΑΕΚ και Σισέ»

Σύμφωνα με βελγικό δημοσίευμα, η διαφαινόμενη συμφωνία της ΑΕΚ με τον Πάπε Αμπού Σισέ αναμένεται να έχει διάρκεια τεσσάρων ετών.

Όπως ενημερωθήκατε, η ΑΕΚ πλησιάζει όλο και περισσότερο στην απόκτηση του Πάπε Αμπού Σισέ, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Αντάντα Ντεμίρσπορ, αφού βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον ποδοσφαιριστή.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι πήγε μάλιστα ένα βήμα παρακάτω αναφέροντας πως υπάρχει συμφωνία για συμβόλαιο τεσσάρων ετών μεταξύ των δύο πλευρών και η επίσημη ανακοίνωσή του αναμένεται να γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο.

Την περασμένη σεζόν ο 28χρονος Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός, που αγωνίστηκε για μία εξαετία στον Ολυμπιακό (2017-2023), πραγματοποίησε 13 συμμετοχές με την τουρκική ομάδα.

