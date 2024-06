Ο διεθνής Νεοζηλανδός χαφ φόρεσε για πρώτη φορά τα ερυθρόλευκα και με μεγάλη ικανοποίηση φωτογραφήθηκε με τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε στα social media του φωτογραφίες αλλά και βίντεο από το νέο μεταγραφικό του απόκτημα, τον Μάρκο Στάμενιτς. Από την πρώτη φορά που φοράει την ερυθρόλευκη φανέλα, με την οποία θα αγωνιστεί την ερχόμενη σεζόν (ως δανεικός από τον σύλλογο της Νότιγχαμ Φόρεστ). Ο διεθνής από τη Νέα Ζηλανδία αποκτήθηκε για να δώσει σημαντικές βοήθειες στον χώρο του άξονα των Πειραιωτών.

When you put on your 𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗔𝗖𝗢𝗦 jersey for the first time!

#Olympiacos #Welcome #Transfer #Stamenic #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/mf6TcGO8az