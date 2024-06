«Ρώτησε για Ποντένσε η Φενέρμπαχτσε»

Σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα, η Φενέρμπαχτσε έκανε μία ερώτηση σχετικά με την περίπτωση του Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Άγγλος δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς έκανε μία αναφορά στον Ντάνιελ Ποντένσε στο podcast «Wolfpack» που ασχολείται αποκλειστικά με θεματολογία που αφορά τους «λύκους», όπως λέει και το όνομά του, κι έκανε γνωστό πως η Φενέρμπαχτσε ψάχτηκε για τον Πορτογάλο εξτρέμ.

Ο δανεισμός του 28χρονου Πορτογάλου εξτρέμ από την Γουλβς στον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες με τους «ερυθρολεύκους» να έχουν ξεκινήσει μία μεγάλη προσπάθεια να αγοράσουν τον ποδοσφαιριστή και να τον κρατήσουν στο λιμάνι, μία υπόθεση που πηγαίνει σχετικά καλά και αναμένεται να κοστίσει αρκετά εκατομμύρια στους Πειραιώτες.

Η εξαιρετική σεζόν από την οποία προέρχεται ο Ποντένσε, κατά την οποία σημείωσε 15 γκολ κι έδωσε 13 ασίστ σε 47 αγώνες, δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορες και άλλες ομάδες, όπως είναι η Φενέρμπαχτσε, που έχει πλέον τον Πορτογάλο Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της, ο οποίος έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον παίκτη της Γουλβς.

Μπορεί στο ένα από τα δύο παιχνίδια που έπαιξε με την τουρκική ομάδα πέρυσι ο Ολυμπιακός, εκείνος να μην αγωνίστηκε λόγω καρτών και στην ρεβάνς της πόλης να έπαιξε για 64 λεπτά, ωστόσο εκείνη εκτίμησε το ταλέντο του και δεν δίστασε να κάνει μία ερώτηση προκειμένου να βολιδοσκοπήσει τις συνθήκες μίας ενδεχόμενης μεταγραφής. Προς το παρόν δεν έχει προκύψει κάτι παραπάνω από αυτό το απλό προφορικό ενδιαφέρον, για το οποίο δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την στάση του παίκτη ή της Γουλβς στην προοπτική αυτή.

