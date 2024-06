Η Athens Kallithea ανακοίνωσε μεταγραφή για τρίτη διαδοχική ημέρα, καθώς απέκτησε τον Ισπανό τερματοφύλακα, Μπερναμπέ Μπαραγκάν.

Μετά την απόκτηση του Γιάννη Γκέλιου η Αthens Kallithea ολοκλήρωσε και δεύτερη μεταγραφή τερματοφύλακα. Ο λόγος για τον Ισπανό, μέχρι πρότινος αρχηγό της Αλμπαθέτε, Μπερναμπέ Μπαραγκάν, ο οποίος υπέγραψε στην ομάδα των Νοτίων Προαστίων.

O 31χρονος προέρχεται από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μπέτις, ενώ στη συνέχεια πέρασε από την Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Χιμνάστικ. Από το 2020 ήταν στην Αλμπαθέτε, στην οποία τα τελευταία τρία χρόνια ήταν αρχηγός.

Ο ύψους 1.90 πορτιέρε την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 25 εμφανίσεις στο δύσκολη πρωτάθλημα της La Liga 2, εκ των οποίων στις έξι κράτησε ανέπαφη την εστία του. Ο έμπειρος κίπερ μετράει σε επίπεδο Segunda Division 86 εμφανίσεις. Όπως αναφέρουν στην Ισπανία ο Μπαραγκάν ήταν από τους αγαπημένους των οπαδών της Αλμπαθέτε και είχε πρόταση για να ανανεώσει, όμως ήταν προσωπική του επιλογή να αλλάξει περιβάλλον.

Ο Ισπανός θα ξεκινήσει από την ίδια «ευθεία» με τον Γκέλιο για τα γάντια του βασικού τερματοφύλακα, ενώ συμβόλαιο έχει και ο γκολκίπερ της ανόδου, Κώστας Κότσαρης.

Ο Μπαραγκάν είναι η τρίτη μεταγραφή που ανακοινώνει η Athens Kallithea σε ισάριθμες διαδοχικές ημέρες, καθώς πριν τον Γκέλιο είχε επισημοποιήσει την απόκτηση και του Τριαντάφυλλου Πασαλίδη.

