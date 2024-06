Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία η Γκρέμιο έχει δώσει τα χέρια με τον Νίκλας Ελίασον και προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή και με την ΑΕΚ.

Νέο δημοσίευμα από το εξωτερικό για τον Νίκλας Ελίασον. Σχεδόν ένα 24ωρο μετά την υποτιθέμενη πρόταση της Πούμας για τον Σουηδό εξτρέμ της ΑΕΚ, αυτή τη φορά έρχονται οι Βραζιλιάνοι και τονίζουν ότι η Γκρέμιο έχει ήδη δώσει τα χέρια με τον 28χρονο εξτρέμ της Ένωσης!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Rádio Imortal», η Γκρέμιο τα έχει βρει σε όλα με την πλευρά του Ελίασον και προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή και με την ΑΕΚ, έχοντας ήδη ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τους «κιτρινόμαυρους». Οι Βραζιλιάνοι τονίζουν ότι ο Σουηδός εξτρέμ επιθυμεί να αγωνιστεί στην χώρα από όπου έχει καταγωγή και έχει δώσει το «πράσινο» φως για να μιλήσει η Γκρέμιο και με την ΑΕΚ.

Μάλιστα οι Βραζιλιάνοι αναφέρουν ότι η Γκρέμιο είχε χτυπήσει την πόρτα της Ένωσης και στο παρελθόν, δίχως ωστόσο να δώσει τα χέρια με τους «κιτρινόμαυρους».

🚨 GRÊMIO TEM ACERTO COM NICLAS ELIASSON E NEGOCIA COM AEK



Um antigo desejo do Grêmio volta forte como possibilidade de contratação para a próxima janela de transferências. Trata-se de Niclas Eliasson, atacante sueco-brasileiro que pertence ao AEK da Grécia.



O jogador quer… pic.twitter.com/6TbgYarHHy