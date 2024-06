«Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Ιρανό γκολκίπερ Παγιάμ Νιαζμάντ»

Φημολογία στο Ιράν για τον 29χρονο τερματοφύλακα της Σεπαχάν, Παγιάμ Νιαζμάντ και την ΑΕΚ.

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι πλησιάζει στην ΑΕΚ, η οποία θα κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμα τερματοφύλακα μετά την απόφαση να «κοπούν» από την προετοιμασία τόσο ο Στάνκοβιτς, όσο και ο Αθανασιάδης, οι οποίοι δεν υπολογίζονται.

Ένα νέο όνομα που έρχεται για τη θέση κάτω από την εστία είναι αυτό του 29χρονου Ιρανού τερματοφύλακα της Σεπαχάν, Παγιάμ Νιαζμάντ. Όπως αναφέρουν στην πατρίδα του, η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του.

Ο Νιαζμάντ δεσμεύεται με συμβόλαιο στη Σεπαχάν ως το καλοκαίρι του 2025. Έχει ρήτρα 1 εκατ. ευρώ, ενώ έχει περάσει και από την Ευρώπη αγωνιζόμενος στην πορτογαλική Πορτιμονένσε.

AEK Athens are interested in signing #TeamMelli and Sepahan goalkeeper Payam Niazmad, who may join Ehsan Hajsafi at OPAP Arena.



He has one year left on his contract with a €1M release clause. [IG: slvoicegr] pic.twitter.com/DZJtcwrcHQ