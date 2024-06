Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για το Νο 1 αγωνιστικό πρόβλημα στον Ολυμπιακό, που για να λυθεί μάλλον χρειάζεται και νέο αίμα.

Αντί προλόγου: στις εκλογές της Λίγκας πολλές φορές οι ζυμώσεις της τελευταίας στιγμής έχουν την μεγαλύτερη σημασία...

Μπορεί να υπερβάλλω κιόλας, που δεν το νομίζω, αλλά αν ήμουν στη θέση του Μεντιλίμπαρ, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα ήθελα να διορθώσω στον Ολυμπιακό ήταν οι στατικές φάσεις στο επιθετικό κομμάτι.

Είχα γράψει, μετά τον τελικό του Κόνφερενς Λιγκ, ότι επί Μεντιλίμπαρ ο Ολυμπιακός είχε ένα εκπληκτικό δεδομένο, αφού σε όλο αυτό το διάστημα των 3,5 μηνών που ήταν τον πάγκο της ομάδας, δεν έφαγε ούτε ένα γκολ από κόρνερ η, φάουλ! Εκπληκτικό αποτέλεσμα, προφανώς προερχόμενο από εκπληκτική δουλειά (αρμόδιος στις στημένες φάσεις είναι ο συνεργάτης του, ο Ρίκο). Από την άλλη, όμως, υπάρχει κι ένα πράγμα σχετικό με τις στατικές φάσεις πολύ αρνητικό για τον Ολυμπιακό: η παραγωγικότητα του επιθετικά μέσα από τις στημένες φάσεις ολόκληρη τη σεζόν ήταν απογοητευτική. Κάτι που δεν άλλαξε ούτε με την παρουσία του Βάσκου προπονητή, ούτε με εκείνη του Κάρμο, αλλά και του Ιμπόρα, που τελευταία έπαιξε και μάλιστα καλά.

Σίγουρα σε όλο αυτό το σκηνικό υπάρχει και η παράμετρος της συγκυρίας, ωστόσο σε γενικές γραμμές η κατάσταση είναι αυτή: το να έχει βάλει ολόκληρος Ολυμπιακός πέντε, αν θυμάμαι καλά, γκολ από εκτελέσεις φάουλ και κόρνερ (κατά βάση από κτυπήματα του Φορτούνη) μέσα σε μία ολόκληρη σεζόν, είναι κάτι μη αποδεκτό. Άρα, χρειάζεται βελτίωση και δη πολύ μεγάλη. Τόσο μέσα από τη δουλειά στις προπονήσεις, αρχής γενομένης από την προετοιμασία, όσο και πιθανότατα μέσα από αλλαγή προσώπων.

Γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει οι παίκτες που θα έρθουν στον Ολυμπιακό, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, μέσα στο καλοκαίρι να έχουν κριτήρια που περνάνε και μέσα από αυτήν ακριβώς την ανάγκη: να είναι καλοί στις στατικές φάσεις, άλλοι ως εκτελεστές τους (π.χ. ένας εξτρέμ) κι άλλοι ως κεφαλοσφαιριστές (π.χ. ένας στόπερ η, ένας στράικερ). Όπως αποδεικνύεται, ο Ολυμπιακός το έχει ανάγκη αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να βγάζει μία σεζόν σχεδόν 60 αγώνων και πάνω από 120 γκολ με…πέντε γκολ από κόρνερ και φάουλ.

Είναι εντελώς επιζήμιο για την ομάδα, που αντί να βρίσκει κάποιες εύκολες νίκες από ένα κόρνερ και μία κεφαλιά, παλεύει κάποιες φορές 90 λεπτά για να βάλει ένα γκολ και ενίοτε δεν τα καταφέρνει. Και μην στέκεστε στο ότι ο Ολυμπιακός πράγματι σε πολλά παιχνίδια του πέτυχε πάρα πολλά γκολ. Υπήρχαν και ουκ ολίγα παιχνίδια στα οποία είτε δεν σκόραρε, είτε σκόραρε οριακά.

Βλέπε τις ήττες 0-1 από την ΑΕΚ, τη Φενέρμπαχτσε, τη Γουέστ Χαμ και τη…Λαμία, τις ήττες 0-2 από τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό καθώς και τις ισοπαλίες 0-0 με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη για το Κύπελλο και στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα. Μαζί με τη βαριά ήτα στη Γερμανία από την Φράϊμπουργκ, μιλάμε για εννιά παιχνίδια με μηδέν παθητικό. Και υπάρχουν άλλα 12 παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός σημείωσε από ένα γκολ στο καθένα, με αποτελέσματα πέντε νίκες, πέντε ισοπαλίες και δύο ήττες.

Η ειρωνεία είναι ότι η μία από αυτές τις οριακές νίκες έφερε, με το γκολ του Ελ Κααμπί στο 116’, το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του Ολυμπιακού! Αν το δούμε, όμως, γενικά, πρέπει να δεχθούμε ότι 21 παιχνίδια με ένα η, κανένα γκολ είναι πολλά-το 37% των αγώνων όλης της σεζόν. Παιχνίδια που θα μπορούσαν εύκολα να είχαν ξεκλειδωθεί από μία στημένη φάση…

Άσχετο: Ο Ολυμπιακός από τη νέα σεζόν θα συνεργαστεί κι επίσημα με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Μια συνεργασία που ουσιαστικά ξεκίνησε μεσούσης της σεζόν, μετά τα συμβάντα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που διακόπηκε και τη ρήξη των σχέσεων του συλλόγου με το Μετροπόλιταν, με το οποίο συνεργάζονταν τα προηγούμενα χρόνια. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι ο γιατρός που ανέλαβε έκτοτε την ομάδα, ο Ανδρέας Πισκοπάκης, προέρχεται από το Ιατρικό Κέντρο.

Είναι αλήθεια ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα του Ολυμπιακού η απόκτηση του Αλεξανδρόπουλου από την Σπόρτινγκ, υπό την έννοια ότι ο Μεντιλίμπαρ έδειξε ότι δεν τον υπολογίζει στις αρχικές του επιλογές σε όλο αυτό το διάστημα των 3,5 μηνών που βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας.

Από την άλλη, δεν μπορώ να διαγράψω την περίπτωση τελικά ο Ολυμπιακός να «τσιμπήσει» τον παίκτη, εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες οικονομικές συνθήκες. Για να πάει τώρα να δώσει 4 εκ. Ευρώ, που είναι η οψιόν αγοράς του, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αν η Σπόρτινγκ τον έδινε με ένα η, 1,5 εκ. Ευρώ, νομίζω ότι στον Πειραιά θα άρχισαν να το σκέφτονται διαφορετικά.

Διότι, είναι νέο παιδί, έχει προδιαγραφές (με τα όποια μειονεκτήματα του) και δουλεύοντας σωστά με τον Μεντιλίμπαρ μπορεί να βελτιωθεί. Μην ξεχνάμε δε ότι είναι Ελληνόπουλο, αλλά και ότι μειώνεται το ελληνικό στοιχείο από πλευράς Ελλήνων παικτών στο ρόστερ του Ολυμπιακού…

