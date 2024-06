«Πρόταση της ΑΕΚ για τον Κοϊτά της Σεντ-Τρούιντεν»

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο Βέλγιο η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον 25χρονο Μαυριτανό εξτρέμ της Σεντ-Τρούιντεν, Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Σε ανάρτησή του στο «X» λογαριασμός που ασχολείται με τις μεταγραφές στο Βέλγιο, βάζει στη μεταγραφική εξίσωση της ΑΕΚ τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά της Σεντ-Τρούιντεν.

Όπως τονίζεται, η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον 25χρονο Μαυριτανό αριστερό εξτρέμ της βελγικής ομάδας, ο οποίος προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν σκοράροντας 15 γκολ και έχοντας και τρεις ασίστ σε 38 εμφανίσεις. Μάλιστα η ΑΕΚ φέρεται να έχει καταθέσει και πρόταση στη Σεντ-Τρούιντεν, η οποία ωστόσο απέχει αρκετά από αυτά που ζητάει ο βελγικός σύλλογος, όπως αναφέρεται.

📢 Update



Greek interest for 🇲🇷 Aboubakary Koita.



AEK would love to sign him and came up with a concrete offer. But for now, there's still a big gap between what STVV want and AEK are offering.



