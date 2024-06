Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η ΑΕΚ έχει καταθέσει επίσημη πρόταση 4.5 εκατομμυρίων ευρώ για τον στράικερ της Σαν Λορέντζο, Άνταμ Μπαρέιρο.

Κρούση της ΑΕΚ για τον Άνταμ Μπαρέιρο της Σαν Λορέντζο! Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ένωση έχει καταθέσει επίσημη πρόταση 4.5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Παραγουανό σέντερ φορ.

Όπως αναφέρει ο Ρομάνο, η ΑΕΚ έχει ήδη καταθέσει την επίσημη πρόταση της για τον 27χρονο σέντερ φορ και παράλληλα βρίσκεται σε επικοινωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, προσφέροντας του τετραετές συμβόλαιο.

Ο Μπαρέιρο αγωνίζεται στη Σαν Λορέντζο με την οποία δεσμεύεται έως και τον Δεκέμβρη του 2025. Την περασμένη σεζόν ο 27χρονος αγωνίστηκε συνολικά 21 φορές, μετρώντας επτά γκολ και μία ασίστ, φορώντας μάλιστα και το περιβραχιόνιο της ομάδας του.

Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Παραγουάης, έχοντας φορέσει το εθνόσημο έξι φορές συνολικά, ενώ βρίσκεται και στην αποστολή της πατρίδας του για το Copa America που ξεκίνησε τα ξημερώματα. Εκτός της Σαν Λορέντζο, ο Μπαρέιρο έχει αγωνιστεί επίσης σε Νασιονάλ, Αλάνιασπορ, Σαν Λουίς και Μοντερέι.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Μπαρέιρο πρόκειται μια από τις περιπτώσεις που στο στρατόπεδο της Ένωσης εξετάζεται εδώ και καιρό.

🟡⚫️🇵🇾 Excl: AEK Athens have sent bid for Adam Bareiro to San Lorenzo, proposal worth €4.5m for Paraguay striker.



