Η ομάδα της Ινδίας φαίνεται πως ενδιαφέρεται για τον Γιαν Τοράλ και είναι πιθανό ο Ισπανός μεσοεπιθετικός του ΟΦΗ να συνεχίσει εκτός Ελλάδος.

Σε επαφές με τον Γιαν Τοράλ ώστε να ανανεώσει το συμβόλαιό του βρίσκεται ο ΟΦΗ, όμως φαίνεται πως υπάρχει «αντίπαλος» από την Ινδία.

Πρόκειται για την Mumbai City που τερμάτισε τη 2η θέση του εκεί πρωταθλήματος και όπως υποστηρίζεται έχει καταθέσει μία εξαιρετική και εκτός ελληνικής πραγματικότητας πρόταση στον 29χρονο Ισπανό μεσοεπιθετικό.

Μάλιστα στη χώρα της Ασίας τονίζεται πως οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία κάτι που αν επιβεβαιωθεί, ο Τοράλ θα αποτελέσει παρελθόν από τους Κρητικούς.

Mumbai City FC are in advanced talks with former Arsenal midfielder Jon Toral. Paperwork and medical pending. #MCFC #ISL #Transfers #IFTWC #IndianFootball pic.twitter.com/mxPy4f0pAC