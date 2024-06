«Ο ΠΑΟΚ 'παρακολουθεί' τον Κονατέ»

Στο εξωτερικό υποστήριξαν πως ο ΠΑΟΚ «κοιτάει» τον 27χρονο επιθετικό Μοχαμέντ Κονατέ που θα αποχωρήσει από την Αγκχμάντ Γκρόζνι.

Στην «εξίσωση» του ΠΑΟΚ έβαλε απόψε (20/6) ξένος δημοσιογράφος τον Μοχαμέντ Κονατέ, καθώς ισχυρίστηκε πως ο Δικέφαλος «κοιτάει» τον 27χρονο επιθετικό που αναμένεται να αποχωρήσει από την Αγκχμάντ Γκρόζνι.

Σύμφωνα με εκείνον η Τραμπζονσπόρ του κατέθεσε ήδη πρόταση ώστε να τον αποκτήσει, ενώ τον «παρακολουθούν» ακόμη ο ΠΑΟΚ και η Λανς.

Ο στράικερ από την Μπουρκίνα Φάσο που έχει και ρωσικό διαβατήριο, είχε πέρσι 13 γκολ και 1 ασίστ σε 35 παιχνίδια του με την πρώην πια ομάδα του.

🟣🔵 Infos #Trabzonspor :

🇧🇫 Trabzon attacks for Mohamed Konaté! €1,5M + bonus bid to the Akhmat Groznys’ free agent striker has been sent by the Leaders of the Turkish club.#RCLens & #PAOK also studying & watching his profile. Wait&See. #mercato #süperlig #Ligue1 pic.twitter.com/T4oFjL6yXJ