Όπως αναφέρουν βραζιλιάνικες πηγές, η Γκρέμιο και συγκεκριμένα ο προπονητής της ομάδας, Ρενάτο Γκαούτσο, ήρθε σε επαφή με την πλευρά του Ροντινέι ωστόσο ο ποδοσφαιριστής δείχνει χαρούμενος στον Ολυμπιακό και έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχουν γίνει ιδιαίτερα αγαπητοί στην εξέδρα είναι ο Ροντινέι, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στα 32 του χρόνια όμως έκανε γεμάτη σεζόν και έσπασε όλα τα κοντέρ με τη φανέλα του Ολυμπιακού (50 συμμετοχές και plus 4.500 λεπτά).

Αποκορύφωμα η κατάκτηση του Conference League όπου ο 32χρονος ακραίος μπακ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την πορεία ενώ από τον Γενάρη του 2023, που βρίσκεται στον Πειραιά, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους καλύτερους του πρωταθλήματος στη θέση του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφος Φάμπιο Βάργκας, η πλευρά του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή είχε... κρούση από την Γκρέμιο, η οποία ενδιαφέρεται για τον επαναπατρισμό του έμπειρου αμυντικού, με τον προπονητή της ομάδας, Ρενάτο Γκαούτσο να έχει μιλήσει μαζί του (είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν).

Όπως ανέφερε ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος, ο Ροντινέι δείχνει πολύ χαρούμενος στον Πειραιά ενώ έχει και συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2025, με αποτέλεσμα να μην θέλει να μπει σε κάποια συζήτηση για να επιστρέψει στη Βραζιλία.

🚨👀 Rodinei confirma procura e conversa com Renato Gaúcho, Jogador atualmente jogando no #Olympiacos com contrato até 30/06/25.



Deve sim retornar ao futebol brasileiro e desperta o interesse do #Grêmio para próxima temporada,



Uma vez que Fábio não deve permanecer em 2025. pic.twitter.com/tQEIUrb1lD