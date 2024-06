Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Λάτσιο, Τορίνο και Φέγενορντ ρώτησαν για τον νεαρό Τιάγκο Ρομάνο, του οποίου το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες.

Ο Τιάγκο Ρομάνο, ο οποίος θα είναι σε λίγες μέρες και τυπικά ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο του με την Κ20 της Αργεντινής έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα σημαντικών ευρωπαϊκών ομάδων.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε γνωστό πως οι Λάτσιο, Τορίνο και Φέγενορντ επικοινώνησαν με την πλευρά του νεαρού Αργεντινού για να μάθουν παραπάνω πράγματα για την περίπτωσή του, δείχνοντας πως ο μικρός έχει σημαντική πέραση την περίοδο αυτή.

🇦🇷 Understand Lazio, Torino and Feyenoord have all made contact to be informed on 2006 born talent Thiago Romano.



Thiago, part of Argentina U20 squad and expected to leave Panathinaikos this summer. pic.twitter.com/ebWokrRiRZ