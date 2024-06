Σύμφωνα με την πορτογαλική «Record» η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι στην «κούρσα» απόκτησης του Νταβίντ Κάρμο.

Η σεζόν του Νταβίντ Κάρμο στον Ολυμπιακό ήταν εξαιρετική, με τον Πορτογάλο στόπερ να είναι βασικός πρωταγωνιστής της ευρωπαϊκής επιτυχίας των Ερυθρολεύκων ως την κατάκτηση του Conference League.

Στον Πειραιά δεδομένα επιθυμούν την παραμονή του, ο ίδιος ο παίκτης, όπως σας ανέλυσε κι ο Δημήτρης Τομαράς θέλει να συνεχίσει να φοράει στην ερυθρόλευκη φανέλα, όμως το όνομά του φιγουράρει στο μεταγραφικό ρεπορτάζ πολλών ομάδων του εξωτερικού.

Αρχικά η Πόρτο δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει τον παίκτη για... ψίχουλα. Επιπλέον η Record έχει αναφέρει ενδιαφέρον των Λέστερ και Γουλβς για τον ποδοσφαιριστή, ενώ πλέον στο «κόλπο» φέρεται να προστέθηκε και η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Όπως σημειώνει η πορτογαλική εφημερίδα ο αγγλικός σύλλογοςπροστέθηκε στις Λέστερ και Γουλβς στο «κυνήγι» του Κάρμο.

