ΠΑΟΚ-Μεταγραφές: Ο Κοτάρσκι και η εξήγηση για το μπαράζ δημοσιευμάτων στην Ιταλία

Νέο «χτύπημα» από την Ιταλία για τον Ντόμινικ Κοτάρσκι, που φαίνεται να έχει μπει στο στόχαστρο ιταλικών ομάδων και όχι μόνο, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική…

Το όνομα του Ντόμινικ Κοτάρσκι αρχίζει να «παίζει» και πάλι πολύ έντονα στην ιταλική αγορά με διαδοχικά δημοσιεύματα να συνδέουν τον 24χρονο Κροάτη τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ με πολλές ομάδες από την Serie A.

Όπως ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, εκτός από την Ίντερ και την Πάρμα, ενδιαφέρον έχουν δείξει τόσο η Άουγκσμπουργκ όσο και η Σαουθάμπτον.

Σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο, ο «Δικέφαλος» ζητάει 10 εκατ. ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης για να πει το «ναι» σε ενδεχόμενη πώληση του 24χρονου τερματοφύλακα, που λόγω του μάνατζερ του (Φεντερίκο Παστορέλο) πλασάρεται πολύ εύκολα στην ιταλική αγορά.

