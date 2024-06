Ο Κ. Νικολακόπουλος καταθέτει στο blog του στο gazzetta μία άποψη για τον Αγκιμπού Καμαρά και το μέλλον που μπορεί να έχει (η να μην έχει) στον Ολυμπιακό.

Η αφορμή είναι το ωραίο γκολ που έβαλε χθες και χάρισε τη νίκη στη Γουϊνέα εκτός έδρας με την Αλγερία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο λόγος για τον Αγκιμπού Καμαρά, ο οποίος εδώ κι ενάμιση χρόνο παίζει δανεικός στον Ατρόμητο, ανήκοντας πάντα στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έχει συμβόλαιο ακόμη έως το καλοκαίρι του 2025.

Θεωρώ λοιπόν ότι από τους πολλούς δανεικούς που έχει δεξιά κι αριστερά ο σύλλογος, ένας που πρέπει να τεθεί υπόψιν του Μεντιλίμπαρ είναι αυτός. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι με τον τρόπο που παίζει ο Βάσκος, μπορεί ο 23χρονος Αφρικάνος να του είναι χρήσιμος, κυρίως σε ρόλο πίσω από το σέντερ φορ. Εκεί όπου ο προπονητής του Ολυμπιακού ζητάει πρες ψηλά, κοντινές πάσες και σκοράρισμα. Και δεύτερον γιατί ο Αγκιμπού ναι μεν έχει κάνει βήματα προς τα πίσω στην καριέρα του, αλλά τον έχουμε δει με τα «ερυθρόλευκα» να κάνει αρκετά ωραία πράγματα όταν ξεκίνησε να παίζει, με τον Πέδρο Μαρτίνς.

Προσέξτε τι λέω. Δεν ξέρω αν θα του κάνει του Μεντιλίμπαρ. Μπορεί να τον απορρίψει από την πρώτη κιόλας προπόνηση. Λέω, όμως, ότι το στιλ αυτό που θέλει για τον παίκτη ανάμεσα στον σέντερ φορ και τα δύο κεντρικά χαφ, ο Αγκιμπού μπορεί να το υπηρετήσει-εννοώ ο Αγκιμπού που είχαμε δει στην πρώτη του σεζόν με τον Ολυμπιακό και ειδικά σε εκείνο το πρώτο εξάμηνο, πριν φύγει για το Κόπα Άφρικα, το 2021-22, όπου είχε 40 συμμετοχές, έξι γκολ και πέντε ασίστ. Εδώ το χθεσινό γκολ του με τη Γουϊνέα.

Το πρώτο πράγμα με τον Αγκιμπού είναι να του βρεις τη σωστή θέση. Για παράδειγμα, το να τον βάζεις να παίζει πλάγια στην επίθεση, έχει πολύ μικρό νόημα-δεν είναι εξτρέμ. Η μόνη θέση που μπορεί κατά την γνώμη μου να παίξει και να σταθεί είναι πίσω από τον φορ, αλλά όχι σε ρόλο πλέι μέικερ τύπου Φορτούνη γιατί δεν το έχει. Μπορεί να σταθεί σε ρόλο Φουστέρ, δηλαδή με τρεξίματα πίσω από τον φορ, να χώνεται σαν κρυφός κυνηγός κλπ. Κι εναλλακτικά ίσως μπορεί να παίξει οκτάρι, ίσως όμως και λόγω έλλειψης ύψους, κι όχι μόνο.

Γενικά για τον Αγκιμπού (σημειωτέον, ήδη 30 φορές διεθνής με 6 γκολ) δεν είμαι σίγουρος αν είναι καλό για τον ίδιο και για τον Ολυμπιακό να συνεχίσει στον Ατρόμητο, όπου σε 35 παιχνίδια σημείωσε πέντε γκολ σε αυτούς τους 18 μήνες. Εάν δεν κάνει στους «ερυθρόλευκους» ίσως θα ήταν μία επιλογή το εξωτερικό, μήπως προκύψει μελλοντικά κάποιο έσοδο για το σύλλογο. Αν και εν τέλει από τους τόσους γαλλόφωνους Αφρικάνους που ήρθαν από τη Γαλλία, ο Ολυμπιακός οικονομικό όφελος είχε, ουσιαστικά, μηδέν. Τόσο από Σισέ και Μαντί, που τελικά έμειναν ελεύθεροι, όσο κι από τον Ουσεϊνού Μπα, που ήταν τη φετινή σεζόν δανεικός στην Τουρκία, στην Μπασάκσεχιρ.

Βλέπουμε και τον Φαντιγκά, που μάλιστα είχε παίξει σε ολόκληρη Παρί Σεν Ζερμέν, να μην έχει προσαρμοστεί ποτέ και να μην παίζει φέτος ούτε καν στον Ολυμπιακό Β. Κάπως έτσι νομίζω ότι έσοδα ο Ολυμπιακός από όλη αυτή την ομάδα των Αφρικάνων παικτών από τη Γαλλία, είχε μόνο από τον Μαζουακού, που πουλήθηκε στην Κρίσταλ Πάλας. Αυτό που λένε η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.

Παρεμπιπτόντως, υπάρχει κι ένας ακόμη Αφρικάνος στο δυναμικό του Ολυμπιακού, αλλά αυτός ερχόμενος απευθείας από την Αφρική-ο λόγος για τον Αλγκασίμ Μπα, για τον οποίο ο σύλλογος θα κληθεί πλέον να πάρει μία απόφαση.

Ο Αλγκασίμ οδεύει ολοταχώς για τα 22 χρόνια του, είναι πια μία τριετία στον Ολυμπιακό, ουσιαστικά στον Ολυμπιακό Β και πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με αυτόν. Η φετινή σεζόν ήταν γι΄ αυτόν αρκετά καλή, με 14 γκολ και τέσσερις ασίστ στη Super League 2, κατηγορία στην οποία είχε βάλει άλλα 12 γκολ (κι είχε και άλλες δύο ασίστ) την προηγούμενη διετία.

Πρέπει να δει ο Ολυμπιακός να τον θέλει για να τον προωθήσει στην πρώτη ομάδα του η, να τον δανείσει σε κάποια ομάδα στην οποία όμως θα παίζει, προκειμένου να αναπτυχθεί. Είναι ο κλασικός τύπος του Αφρικάνου όχι πολύ ψηλού φορ, που έχει καλό ξεπέταγμα, μπαίνει στις φάσεις, είναι δυναμικός, αλλά δεν έχει υψηλό επίπεδο σε τεχνική.

Άσχετο: Μου λένε ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρει προπονητή. Τελειωμένα πράγματα. Και δεν είναι ο Σάρι. Δεν ξέρω μήπως είναι κανένας…Αλμέιδα!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είχε πλάκα, πάντως, το όλο σκηνικό με τις προκρίσεις του Ολυμπιακού στο Κόνφερενς Λιγκ. Από διάφορες πλευρές. Όπως για παράδειγμα ότι όλοι οι αντίπαλοι του είχαν μέσα…ΠΑΟΚ.

Όπως είναι και το άλλο: Όλες οι ομάδες τις οποίες απέκλεισε ο Ολυμπιακός είχαν Βραζιλιάνους παίκτες! Τουλάχιστον έναν η κάθε μία…

Η Φέρεντσβαρος τον επιδέξιο εξτρέμ Μαρκίνιος.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ τον γκολκίπερ Μίλερ.

Η Φενέρμπαχτσε τον έξοχο κεντρικό χαφ Φρεντ και τον στόπερ Μπετσάο.

Η Άστον Βίλα τον περίφημο μέσο Ντάγκλας Λουίς και τον στόπερ Ντιέγκο Κάρλος.

Η δε Φιορεντίνα τον δεξιό μπακ Ντοντό και τον κεντρικό μέσο Αρτούρ.

Τους έφαγε όλους ο Ρόντινεϊ!

Και για το τέλος ένα

The Brazilian players who won trophies in Europe this season 🇧🇷 pic.twitter.com/Bt5XjUqSfh