Οι απαντήσεις που έδωσε ο Αλφρέντο Πεντούλα σε κάποιους οπαδούς του Παναθηναϊκού για την υπόθεση του Μαουρίτσιο Σάρι έδειξαν πως δεν είναι αισιόδοξος για το φινάλε που μπορεί να έχει η υπόθεση αυτή.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλφρέντο Πεντούλα, μετά την ανάρτηση που έκανε στα ελληνικά με στόχο να ευχαριστήσει τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού για τα τόσα μηνύματα που του έστειλαν απάντησε στα μηνύματα μερικών εξ' αυτών σχετικά με την έκβαση που θεωρεί πως μπορεί να έχει το σήριαλ με τον Μαουρίτσιο Σάρι.

Αρχικά στην πρώτη απάντηση που έδωσε τόνισε στον φίλαθλο των «πρασίνων» πως ο Σάρι έχει ήδη πει «όχι» και δεν γνωρίζει αν αυτόν είναι πιθανό να αλλάξει, εξηγώντας πως την στιγμή αυτή επικρατεί στασιμότητα στην υπόθεση.

Ha già detto no, non so se cambierà qualcosa, al momento siamo fermi