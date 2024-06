«ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για τον Μίλσον της Μακάμπι Τελ Αβίβ»

Από την Πορτογαλία επαναφέρουν το θέμα του Φελίσιο Μίλσον της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την ΑΕΚ, ενώ κάνουν λόγο και για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ.

Πριν μερικούς μήνες από το Ισραήλ τόνιζαν ότι η ΑΕΚ έχει στη λίστα της τον 24χρονο Ανγκολέζο εξτρέμ της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Φελίσιο Μίλσον, ο οποίος φέτος είχε επτά γκολ και 13 ασίστ σε 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Το Diario de Transferencias από την Πορτογαλία επαναφέρει το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Μίλσον, κάνοντας λόγο ότι για τον Ανγκολέζο μεσοεπιθετικό έχει δείξει ενδιαφέρον και ο ΠΑΟΚ και ότι το μέλλον του μπορεί να είναι στην Ελλάδα. Μάλιστα το πορτογαλικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως οι δύο ελληνικοί σύλλογοι έχουν ήδη κάνει επίσημη κίνηση για την απόκτησή του.

Milson pode ter novo clube na Grécia.

Segundo apurou o Diário de Transferências, o PAOK e o AEK formalizaram o interesse, no extremo de 24 anos.

O atleta angolano do Maccabi Tel Aviv conquistou o título de campeão em Israel e foi eleito o melhor jogador estrangeiro no país. pic.twitter.com/oWVFn6vtpB