«Η μεταγραφή του Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί»

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα από την Γαλλία, η μεταγραφή του Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ Λισαβώνας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Το «Footmercato» έβγαλε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για τον Φώτη Ιωαννίδη του Παναθηναϊκού και τονίζει πως η μεταγραφή του Έλληνα επιθετικού στην Σπόρτινγκ Λισαβώνας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι Γάλλοι τονίζουν πως το deal δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, όμως απομένει μόνο να οριστικοποιηθούν ορισμένες λεπτομέρειες προκειμένου να κλείσει η συμφωνία.

Μάλιστα αναφέρουν πως σε λίγες μέρες εκείνος με τους εκπροσώπους του θα ταξιδέψει στην Πορτογαλία προκειμένου να συζητήσουν και από κοντά και ολοκληρωθεί το deal μεταξύ των τριών πλευρών.

Υπενθυμίζουμε πάντως πως πριν λίγες μέρες ο Παναθηναϊκός διέψευσε την ύπαρξη οποιαδήποτε επίσημης κουβέντας με την πλευρά της Σπόρτινγκ για τον Ιωαννίδη και πως η ομάδα δεν διατίθεται να παραχωρήσει τον ηγέτη της. Συν όλων των άλλων ο 24χρονος επιθετικός βρίσκεται σε συζητήσεις με την ομάδα προκειμένου να υπογράψει νέο συμβόλαιο το οποίο θα τον κάνει έναν από τους υψηλότερο αμοιβόμενους παίκτες της ομάδας, υπερδιπλασιόντας πιθανότατα τις υπάρχουσες αποδοχές του.

Αυτή τη στιγμή ο Ιωαννίδης βρίσκεται με την Εθνική ομάδα της Ελλάδας για τα δύο φιλικά που αναμένεται να δώσει.

