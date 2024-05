Στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται ο Νορντίν Άμραμπατ. Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ επισκέφτηκε την πρώην ομάδα του, Αλ Νασρ, ενώ συναντήθηκε και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Νορντίν Άμραμπατ αναμένεται σύντομα να δώσει την οριστική του απάντηση για το αν θα συνεχίσει στην ΑΕΚ ή αν θα επιστρέψει στην Ολλανδία, κάτι που υπάρχει στο μυαλό του και αυτό το καλοκαίρι, όπως ανέφερε σε συνέντευξη που έδωσε στο ολλανδικό ESPN.

Αυτές τις ημέρες ο 37χρονος Ολλανδομαροκινός μεσοεπιθετικός βρίσκεται στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας για να επισκεφτεί την πρώην ομάδα του, την Αλ Νασρ, στην οποία αγωνιζόταν την τριετία 2018-2021 πριν έρθει στην ΑΕΚ.

Ο Άμραμπατ πήγε στις εγκαταστάσεις του κλαμπ, ξαναείδε παλιούς συμπαίκτες, γνωρίστηκε με νέους, τα είπε με τον προπονητή Λουίς Κάστρο, ενώ συναντήθηκε και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον οποίο αγκαλιάστηκε πριν την έναρξη της προπόνησης. Ο Αμραμπατ στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην εξέλιξη που έχει η Αλ Νασρ όλα αυτά τα χρόνια, ενώ έδωσε τις ευχές του και για την κατάκτηση του Κυπέλλου.

